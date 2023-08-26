蘇拉周二挑戰強颱！3地登陸機率高　不規則走法「第一擊襲4縣市」

▲蘇拉颱風侵襲機率達5成，最新路徑從花蓮、台東或恆春登陸機率高。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李姿慧／台北報導

蘇拉颱風強度持續增強，第一次巔峰強度將達中颱上限，不過明(27日)進入重整階段，下周二(29日)將達第二次巔峰挑戰強烈颱風，氣象粉專表示，蘇拉颱風下周三到下周五可能穿越台灣，登陸花、東、恆春機率高，但可能出現不規則走法，影響時間拉長，宜、花、東、恆春受颱風第一擊的機率高。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，蘇拉颱風目前位菲律賓呂宋島東方，過去6小時慢速往南移動中；強度正持續增強中，核心趨於紮實，颱風眼逐漸可見，將達第一次巔峰。由於相當靠近呂宋島陸地，第一次巔峰強度仍以中颱上限為主。

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明天(27日)、下周一(28日)蘇拉颱風將進入重新整理階段，強度會稍微減弱或維持，但仍可維持中度颱風規模。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周二(29)順利整合完畢後，強度將再度增強。由於位於高海水熱焓量區域，整體環境良好，第二次巔峰將挑戰強烈颱風。

至於蘇拉颱風路徑，今天、周日(26~27日)南海高壓逐漸減弱，在高壓瓦解前，擋住蘇拉，同時關島附近的大低壓帶開始建立(未來的海葵)，在多方角力下，蘇拉只能往南移動，在菲律賓呂宋島東方轉一圈；下周一(28日)到下周三(30日)，丹瑞颱風北上後，日本南方太平洋高壓脊重新建立、西伸增強，重新蘇拉導引，轉向西北，加速往台灣靠近。

▲氣象局說明蘇拉下午最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下周三(30日)晚間到下周五(9月1日)，蘇拉颱風穿越台灣，登陸花、東、恆機率高。由於導引的太平洋高壓將會減弱，且逐漸被海葵拉住，蘇拉移動速度減慢，再加上跟台灣地形的互動，可能出現不規則的走法，影響時間拉長。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，因為台灣地形特殊，且颱風環流尺度較小，不同的路徑西部地區風雨差異會很大，差一點就會差很多，因此等颱風更靠近時再來判斷較為適宜。另宜、花、東、恆春因屬於前線，受颱風第一擊的機率高，請於近日先行做好防颱措施。

蘇拉颱風下周六(2日)遠離台灣，不過後續路徑變數大，仍待觀察，有可能前進中國。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，如果跟海葵互動更明顯，將往南移動至南海北部。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據最新模式資料稍微收斂，侵襲(登陸)台灣機率超過50%，其餘從台灣北端或南端通過。由於路徑仍有調整空間，下周一將初步明朗。颱風侵襲機率高，下周三到下周六如有安排重要活動請多注意颱風動態。

▲蘇拉路徑預測，各國趨於一致。（圖／NCDR）