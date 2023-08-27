強颱蘇拉登陸前「威力最爆發」　狂風暴雨警戒區出爐

記者李姿慧／台北報導

蘇拉颱風預測將從恆春半島登陸，氣象局最快明晚(28日)到周二(29日)清晨發海警，不排除周二下午發陸警，蘇拉登陸前將是威力最強的時刻。天氣風險公司表示，颱風中心將穿過恆春半島到台東一帶，感受最大最明顯的就會在東半部到恆春半島，受颱風環流偏東風，將持續都有強風雨。

天氣風險公司分析師方俊元表示，蘇拉颱風強度已提升到強烈颱風，目前持續在呂宋島東方海面打轉，到了明天(28日)引導的南海高壓會減弱，明會持續在呂宋島東方遲滯，要到周二(29日)清晨隨著太平洋高壓的增強，並西伸到蘇拉颱風附近，蘇拉颱風將受太平洋高壓氣流引導，開始往西北至西北西方向移動，逐漸接近台灣。

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▲蘇拉颱風下周三、四影響台灣最劇。（圖／天氣風險）

方俊元表示，目前從氣象局路徑預測上看來，海上及陸上颱風警報最快應該會在29號下周二發布，提醒大家屆時沿海容易有長浪發生，陣風也會相當明顯，請不要跑去海邊觀浪。

今天起到下周二台灣處颱風外圍的偏東風環境影響，方俊元指出，各地天氣晴到多雲，午後有局部短暫陣雨，特別是在中南部山區容易有午後雷陣雨發生，近山區平地也有短暫雷陣雨的機會，入夜後對流雲系才會減弱消散。溫度方面，各地高溫可到32度到35度，並且在盆地、縱谷容易有36度或以上高溫出現的機會。

▲蘇拉颱風今天上午最新路徑。（圖／氣象局）

方俊元強調，下周三、四(30~31日)台灣就會開始受颱風影響，照氣象局目前路徑看來，中心將會穿過恆春半島到台東一帶，感受最大最明顯的就會在東半部到恆春半島，受颱風環流偏東風，將持續都有強風雨。北部則會有一陣一陣間歇雨勢，也會有較強陣風。南部則是會在颱風通過台灣後，引進西南風帶來風雨。中部影響最小，主要只有在山區為主。

氣象局預報員林定宜則表示，蘇拉颱風明天開始會北漂，往西北方向走，預測周三(30日)將進到台灣東南方海面，這時候將視風力最強的時刻，目前路徑預測將登陸恆春半島，通過後往巴士海峽南部走，官方預測路徑會通過澎湖海域，登陸前是蘇拉颱風威力最強的時候，登陸後威力就會減弱。

林定宜指出，目前預估最快明天周一(28日)晚上到周二(29日)清晨發布海警，陸警也不排除，可能會在周二下半天。