旅北繫鄉情回鄉愛傳薪　台東同鄉會回饋家鄉

▲台北市台東縣同鄉會，捐贈運動服逾3000位學童 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「鄉親們在台北打拼多年仍不忘家鄉孩童，代表台東的孩子們謝謝大家」，台北市台東縣同鄉會為了回饋故鄉，今年持續捐贈台東學童運動服裝，包括台東市、南迴線、離島等8鄉鎮市，約50所小學3,100位學童受惠，26日在縣府大禮堂舉辦捐贈儀式，由縣長饒慶鈴代表接受運動服裝，並致贈感謝狀予同鄉會及瑞穎股份有限公司陳柏峰，由陳柏峰的兒子陳瑞斌代表接受。

饒慶鈴提到，感謝同鄉會鄉親在旅外奮鬥、事業有成之餘，不忘回饋台東，這是旅外與在地鄉親之間最溫暖的情感互動，彰顯縣民用愛心與感恩，傳遞溫情與福份的文化素養。同鄉會贈送台東87所國小(含分校)學童每人1套運動服，逾1萬孩子受惠，捐助運動服裝不僅幫助減少家庭支出，也是最實用禮物。身為台東子弟的董事長陳柏峰，對學子的關心不遺餘力，成立陳柏峰教育基金會，幫助偏鄉及清寒學子完成學業，飲水思源的助人精神讓人敬佩，透過實質捐贈行動，讓台東孩子受到照顧的基礎下，認真求學，日後孩子有能力，也懷著感恩的心，回饋社會。

台北市台東縣同鄉會理事長李廣浩表示，同鄉會數年來有感於台東家鄉豐厚人情，在眾多會員鄉親們旅外創業旅程中，給予支持能量，陪伴台東子弟在異鄉發光發熱，今日同鄉會以回饋、關懷的實質作為，捐助學子健康、實用、機能兼備的運動服裝，鼓勵學生積極參與體育活動，樹立健康的生活態度，培養良好運動習慣。

教育處指出，台北市台東縣同鄉會媒合瑞穎公司陳柏峰董事長自107年至110年，分4年進行捐贈學童運動服裝，已完成全縣87所國小(含分校)學童每人1套運動服裝。有感於新進學生擁有一致性運動服裝，持續於111至112學年再贈送1-3年級生學童每生1套運動服裝，112學年度捐贈台東市、卑南鄉、離島及南迴線各國小運動服裝約3,100套，累積逾萬位學童受惠。目前廠商已完成打版作業，112學年開學期間進行套量、統計等作業，預計112年10月初運抵各校發放。