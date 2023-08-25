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連續傳愛16年！中華基督教衛理公會捐贈17所中小學課輔經費

▲中華基督教衛理公會捐贈17所國中小清寒學生課輔經費。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲中華基督教衛理公會捐贈17所國中小清寒學生課輔經費。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

財團法人中華基督教衛理公會等單位為幫助台東縣國小偏鄉清寒學生，特於25日由衛理公會總會王先緻牧師等人前來縣府捐贈107萬餘元，補助台東縣三和國小等17所國小偏鄉弱勢學童111學年度課後輔導費用，台東縣政府特別舉辦捐贈儀式。

財團法人中華基督教衛理公會捐贈台東學童課輔經費捐贈儀式於上午11點舉辦，衛理公會包括衛理公會包括財團法人中華基督教衛理公會大直衛理堂王先緻主任牧師、沛恩堂主任牧師侯協明、永康衛理堂主任牧師石鎮瑜、台北衛理堂委員牟維丹、台北衛理堂幼稚園主席葉麗貞、大直衛理堂執事黃琡斐及台南衛理堂社關委員邢敏華等貴賓以及受贈學校校長出席。

▲中華基督教衛理公會捐贈17所國中小清寒學生課輔經費。（圖／記者楊漢聲翻攝）

王先緻牧師將支票捐贈給縣府教育處轉發學校，計捐贈太麻里鄉三和國小等17校111學年度課輔經費計新台幣107萬1,211元，由學校統籌運用於幫助小朋友繳交註冊費及獎勵向學的用途，藉以拋磚引玉讓社會有更多的慈善公益發酵，讓台灣這塊土地更美好。

縣長饒慶鈴表示，感謝衛理公會藉由每年辦理「展開天使的翅膀」慈善募款活動，匯集各界愛心，為這群經濟困難卻無法得到補助的學生付出心力，這是上帝的恩典，讓偏鄉學童可以安心上學，從96年迄今為台東學童募得共約2,300萬元，陸續捐贈包括代辦費、學雜費、早餐及課輔費用等。

教育處則說明，111學年度共計有三和國小、尚武國小及德高國小等17所國小收到善款，因為有他們的愛心捐贈，讓這些弱勢學童能夠透過免費的課後輔導縮短偏鄉學童城鄉差距，獲得較好的照顧及享受更完善的學習資源，從中讓孩子們快樂學習及適性發展，也使父母能夠安心就業。

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