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操爆iPhone「電池健康度剩2%」　妹子下落不明！全場炸鍋了

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲妹子手機電池健康度剩2%。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

近日一名拿iPhone14的網友抱怨，使用不到1年，電池健康度掉到93%！如今還有更狂的果粉，曬出手機電池健康度只剩2%，文章曝光後，引來網友炸鍋討論，「版主不回...應該是關機了」、「八成是備用機，我才不信有人2%還在用」。

一名女網友在臉書《爆廢公社》貼出一張iPhone螢幕截圖，可見電池健康度「最大容量僅剩2%」，而原PO也哭笑不得求問，「你們最低幾%還在撐？」

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照片曝光後，引來千人看傻回應「2%是不是每10分鐘要充一次電」、「這開完機就沒電了吧」、「充電100%，拔掉馬上1%的概念吧」、「2%應該是在加護病房，隨時往生了」、「這可能開機到一半，還沒進螢幕就要充電了」、「都剩下2%了，最佳化可以關掉了」；還有人笑虧原PO已下落不明，「版主不回...應該是關機了」、「有沒有可能是手機爆炸了」、「樓主是不是截圖完就自動關機了」。

不少人則質疑，「2%...你主機板已經掛了」、「修圖的吧？80%以下會跳維修通知，但樓主沒有，合理推測樓主剩餘92%或82%」、「這修圖吧，記得6S低到某個程度就不會顯示了」、「八成是備用機，我才不信有人2%還在用」。

也有果粉回報，「68%還會顯示路過」、「我66%」、「我還有67%勒」、「75%...老婆看到這篇肯定又不讓我換手機了」、「我的iPhone6S...1%」、「我現在還有70%」。

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲網友看傻眼了。（圖／翻攝爆廢公社）

事實上，一名果粉也曾在臉書「爆廢公社公開版」自曝，他iPhone用了4年，而電池健康度只剩26%，「概念就是當電量100%時，只要玩遊戲約20分鐘就完全沒電了」，不忘自嘲將電池用到極限。

而3C達人Tim哥日前解釋，鋰電池的壽命與「完全充放電的循環次數」有關，在常溫環境下充電，有利於延長電池壽命，最佳電池容量是處於40%至80%，手機電量不會過低，同時也能延長電池循環次數。

Tim哥也表示，他有支iPhone13 Mini拿了1年，電池健康度仍是100%，曝光最重要的觀念是「別讓手機發燙」，也分享5招減少手機發熱機率，如下：

►打開「最佳化電池充電」：這招能讓iPhone記住每日充電模式，當電量充到80%後，充電速度便會放緩。

►隨用隨充：讓手機電池維持在40%～80%就好，避免手機電池隨時都被充到100%，也別用到低於20%電量再充電。

►使用認證過且功能正常的充電設備：Tim哥表示，用對充電設備，習慣充電整晚，或充整天都沒問題，不過每周可以把手機開關機一次。

►注意手機溫度、環境，維持在0度至35度左右：這是最關鍵的一點，因為很多習慣其實都與這點有關。Tim哥表示，如果有辦法不讓手機發熱，其實邊充電邊用也沒問題，因為只要手機不升溫，就不會影響電池。另外，若總在潮濕悶熱的地方充電會傷電池，要避免這樣的環境。

►最好收起快充：Tim哥表示，手機充電時會產生熱量，快充時更明顯，因為電壓跟電流都是比較大的，所以發熱情況會增加。若是真的要用快充，充電時盡量不要用手機，或是想辦法讓手機降溫，也可以換成5W的豆腐頭，不過可能掉電會比充電還快。

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