捷運月台公然抽菸！女站務長勸導遭「2度揮拳爆打」　警全面緝兇

▲黑衣男子揮拳逞凶後，隨即拉開閘門離開現場 ，並被拍下背影。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

一名男子日前於小港機場捷運站候車月台大喇喇抽菸，王姓女站務長獲報後前往勸導，沒想到竟遭該名男子揮拳攻擊，女站務長也非省油的燈，轉身拿取辣椒水反制，但男子再次揮拳打她，導致女站務長頭部受傷、手腳挫瘀傷，男子犯案後拉開出口閘門離去，警方目前全面追緝這名惡劣兇嫌。

這起事件發生在22日上午10點15分，警方獲報，小港機場捷運站發生衝突，44歲王姓女站務長遭旅客徒手揮拳攻擊並受傷。員警趕抵現場後，男子已離去。

▲依菸害防制法第15條規定，不得於捷運系統吸菸，違者可處新台幣2000元至1萬元罰鍰。（示意圖／記者許宥孺攝）

警方調查，當時女站務長接獲通報，指月台候車處有名男子公然吸菸，她立即前往處理，於勸導時遭男子揮拳攻擊，男子隨即轉身離去。女站務長立即拿出辣椒水反制，卻遭該名男子第2次揮拳攻擊，致使女站務長頭部受有輕傷、手腳挫瘀傷，該名男子強行拉開捷運出口閘門後離開現場。

王姓女站務長事後至小港醫院驗傷，並於當日下午2點多，至小港派出所提出妨害公務與傷害罪告訴，警方依法受理並調閱監視器，目前已掌握犯嫌為一名55歲陳姓男子，警方積極查緝中。