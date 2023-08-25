快訊／塗鴉狂風吹到高雄！捷運2列車也遭殃　高捷公司怒了

▲高雄捷運列車遭惡意塗鴉，捷運公司怒斥「毫無美感」將求償絕不寬貸。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

繼台鐵、台中捷運傳出列車遭人惡意塗鴉後，高雄捷運今(25日)也傳出同樣事件！凌晨4點多， 司機員出車前，發現大寮機廠與北機廠各有一列車遭惡意塗鴉，緊急報警處理。捷運公司怒斥，圖案不僅毫無美感且破壞車體外觀，最高可處100萬元以下罰鍰，另將提起民事訴訟求償。

高捷公司表示，今日凌晨4點多，大寮機廠與北機廠進行營運前列車整備時，司機員回報各有一列車有被惡意塗鴉之情況，高捷立刻更換預計上線的營運列車，並緊急通報捷警到場鑑識，幸未影響晨間正常營運。

高捷公司指出，本次惡意入侵的民眾，未經許可攜帶噴漆罐等易燃物進入場站，以及可能涉及破壞操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作等行為，違反大捷法44條第三項規定，事後追查到案時，視情節可依大眾捷運法第50-1條，處以1萬元以上100萬元以下之罰鍰，另高捷公司也將提起相關民事訴訟求償。

對於本次列車遭塗鴉事件，高捷表示嚴厲譴責，惡意塗鴉不僅圖案毫無美感，破壞車體外觀，而非法侵入機廠三軌帶電之駐車區，更有自身觸電之危險，待警方追查到案，高捷將依法求償，絕不寬貸。