第9次酒駕！男「酒測值1.23」要關1年　上訴被打臉...將5度入獄

▲高雄洪姓男子第9次酒駕被判1年徒刑。（示意圖／資料照）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄洪姓男子酒後駕駛電動自行車自摔，被警方攔查後，酒測值高達1.23毫克，被高雄地院依公共危險罪處1年徒刑，洪男覺得他只是自摔，法官判太重，上訴到二審請求減刑，不過高雄高分院認為，洪男去年才因酒駕服刑完畢，這次再犯已是第9次酒駕，根本關不怕，駁回上訴維持一審量刑，全案定讞。

判決指出，洪男去年11月14日晚間11時，在住處飲用啤酒後，騎乘電動自行車上路，在路邊自摔被警察攔查。警察聞到洪男身上飄出濃濃酒味，帶回派出所酒測，測出酒測值高達每公升1.23毫克，將他依犯公共危險罪移送。

高雄地院審理，發現洪男前案因酒駕和妨害公務罪，被合併處1年徒刑定讞，去年1月才剛服刑完畢出監，且過去也因酒駕分別被判處拘役25日、有期徒刑3月、6月、6月、8月、8月、10月確定，這次是他第9次酒駕，顯然對刑罰反應力薄弱，依不能安全駕駛動力交通工具罪，累犯，處1年徒刑。

洪男再上訴，說自己這次肇事只是自摔，請求法官從輕量刑。不過高雄高分院認為，洪男雖領有殘障手冊，仍可以自行駕駛電動機車上路，之前已有8次酒駕記錄，都已判決確定且執行完畢，審酌洪男屢經刑罰仍無動於衷，再犯酒駕，處1年徒刑並無太重，駁回上訴。全案定讞。