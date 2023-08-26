北市警抄天九牌賭場「現場只剩他1人」原因曝　賭客全躲稻田裡

記者邱中岳／台北報導

北市警局北投分局日前鎖定一處鐵皮屋調查，因為該處直到深夜也多人進出，疑似為賭場，警分局在24日凌晨前往查緝，見時機成熟破門攻堅，但進門時卻發現現場早已人去樓空，只剩下空牌桌以及1名跑不動的78歲賭客，最後警方在後方稻田一一把人帶回。

警方調查，31歲的蔡姓男子，找來工作人員以及1名司機，在23日晚上於北市北投區承德路7段401巷一處鐵皮屋經營賭場，警方鎖定後在24日凌晨調查大批警員準備實施逮捕，但攻堅進去時，發現現場人等早已不見蹤影，只剩賭具以及一名78歲王姓男子在場。

▲北投警分局抓天九牌賭場，現場賭客跑光，被警方逐一帶回，只剩78歲賭客跑不動。（圖／記者邱中岳翻攝）

王姓男子表示，因為跑不動所以只能在原地等警察進來抓人，警方在當下發現賭客倉皇逃逸至後方關渡平原上的稻田裡躲藏，立刻動員警力逐一將人找回，共計找回蔡姓負責人、員工以及司機等3人，以及15名逃逸賭客。

警方在現場查扣抽頭金新台幣5900元，賭資7900元，但是現場還有許多疑似寫有暱稱的夾子，疑似就是拿來夾住鈔票下注，讓警方不免懷疑，賭客以及負責人早已將大筆抽頭金、賭資轉移地點，訊後將蔡姓負責人等3人移送賭博罪嫌。

▲警方攻堅天九牌賭場，賭客全躲在稻田裡，警員逐一將人揪出。（圖／記者邱中岳翻攝）

另外現場參與賭博的16名賭客，也依《社會秩序維護法》裁罰後才能離去，北市警局北投分局呼籲治安無假期，將持續強力掃蕩各種違法行為，以淨化轄區治安。