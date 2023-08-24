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最帥市長！蔣萬安穿「金獎設計師」服裝走秀　緊張到狂看影片練習

記者袁茵／台北報導

為發掘新銳設計師，2023「台北好時尚」TOP時裝設計大賞決賽動態展演暨頒獎典禮，於24日在台北101獨一文創舉行，活動一開始，由台北市長蔣萬安穿上由2022年金獎設計師賴名浩打造的新世代潮流服裝走秀，讓蔣萬安直呼是非常棒的體驗。

▲▼蔣萬安出席2023「台北好時尚」臺北TOP時裝設計大賞決賽動態秀暨頒獎典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安出席2023「台北好時尚」台北TOP時裝設計大賞決賽動態秀暨頒獎典禮。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

蔣萬安24日下午出席2023「台北好時尚」台北TOP時裝設計大賞決賽動態秀暨頒獎典禮，而蔣萬安也於活動一開始，穿上賴名浩打造的新世代潮流服裝進行走秀，該服裝以西裝輪廓拼接元素，讓傳統西裝呈現時尚新風格；主持人也透露，蔣萬安非常緊張，走秀前還看了影片練習許久。

▲▼蔣萬安出席2023「台北好時尚」臺北TOP時裝設計大賞決賽動態秀暨頒獎典禮。（圖／記者李毓康攝）

蔣萬安致詞時表示，很開心有機會參加台北好時尚的年度盛會，今天是他第一次站上專業舞台走秀，「其實有一點緊張，但一直告訴自己要用平常心。」很感謝賴名浩替他設計此套西裝，整個設計非常用心與仔細，不管是布料選擇或相關縫紉，穿起來整體都非常講究，自己前幾天在臉書先曝光試穿照時，更引起好多人討論。

蔣萬安提及，雖然被鼓勵將走秀時將外套脫下來轉一圈，但因為自己缺乏練習，很害怕等一下會卡住，「但無論如何，我覺得這是非常棒的體驗。」

▲▼蔣萬安出席2023「台北好時尚」臺北TOP時裝設計大賞決賽動態秀暨頒獎典禮。（圖／記者李毓康攝）

蔣萬安指出，台北好時尚從2013年至今已滿11屆，這10年多下來非常不容易，也培養了很多新銳設計師，台北市會持續舉辦這些有意義且有趣的活動，希望持續培養更多優秀年輕人才，不管是設計師或對時尚產業有興趣的朋友，北市府都會協助其走向國際，到巴黎、紐約、上海等國際時尚大展，盼讓年輕人視野更加開闊。

蔣萬安也說，也希望無論是設計、紡織、模特兒培養等，有更多人才可以投入此產業，「希望大家一起努力，真正把台北市打造成文化台北、時尚首都。」並預告將來10月舉辦的台北時尚週，自己也會再次參與，希望所有人共襄盛舉。

▲▼蔣萬安出席2023「台北好時尚」臺北TOP時裝設計大賞決賽動態秀暨頒獎典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲▼蔣萬安出席2023「台北好時尚」臺北TOP時裝設計大賞決賽動態秀暨頒獎典禮。（圖／記者李毓康攝）

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