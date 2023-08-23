北市登革熱＋1「無中南部活動史」　蔣萬安下令成立文山區應變中心

記者袁茵／台北報導

台北市23日出現第二例本土登革熱，衛生局公布一名文山區60多歲男性，8月中旬陸續出現胸痛、骨頭痛等症狀，20日就醫採檢後，23日確診，且個案潛伏期間無出國也無中南部活動史，將持續疫調以釐清感染源。台北市長蔣萬安表示，北市已於第一時間在文山區成立應變中心。

▲台北市長蔣萬安主持公共安全督導會報。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安23日下午主持公共安全督導會報，會前被問到北市23日新增一例登革熱本土案例，且沒有中南部或出國活動史，蔣萬安說明，該名個案為60多歲男性，居住在文山區，過去潛伏期間沒有中南部活動或旅遊史，北市府已於第一時間成立文山區應變中心，並針對居住、周遭活動100公尺半徑範圍做整體清消，以及孳生源清除。

蔣萬安提及，上次相關會議時，已請各行政區區長、里長進行鄰里清消工作，確保防止登革熱病例增加，並再次提醒民眾，如果發生發燒、胸悶、頭痛或肌肉酸痛等相關疑似症狀時，記得即刻就醫，並進行相關通報跟採檢。

蔣萬安提醒，民眾一定要注意相關生活周遭的清潔，特別是近期下午有很多暴雨發生，容易積水的地方，包括廢棄物、桶子、花盆等，一定要清除乾淨，遵循「巡倒清刷」流程。

被問到此案為北市第二起登革熱，會不會要求加強清消？蔣萬安說，稍後會請衛生局做詳細說明，並請局處再次到地方上要求整體環境清潔，「這部分會特別重視」。