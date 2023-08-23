木柵機廠被雷擊！文湖線昨停駛原因出爐　北捷急改採「雙電源」

▲台北捷運文湖線。（示意圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市22日午後下起滂沱大雨，台北捷運文湖線疑似因為落雷影響號誌異常，下午3時32分全線暫停營運，直至下午4時13分才全線恢復正常營運。台北捷運公司23日說明原因，確定是因為木柵機廠控制台受感應雷擊，導致電源喪失，列車自趨安全設計全線緊急停車功能啟動，使列車停止運轉。

台北捷運公司23日表示，因22日午後雷雨影響文湖線營運，使北捷連夜檢視其原因，當時遭雷擊地點為木柵機廠，文湖線設有避雷設備，但由於本次雷擊能量較強，木柵機廠控制台受感應雷擊後，導致電源喪失，列車自趨安全設計功能發揮作用，啟動全線緊急停車功能，使列車停止運轉。

台北捷運公司提及，因應全球極端氣候影響，台北捷運公司已於22日晚間將木柵機廠停車鈕控制迴路完成雙電源設計，並預計於9月底完成全線停車鈕控制迴路改採雙電源改善，避免日後單一電源受感應雷擊中斷，導致全線停駛等類似狀況再發生。

台北捷運公司指出，22日午後雷雨當時，一共有6部列車停於站間，由於供電系統正常運轉，因此立即安排站長下軌道，將列車手動駕駛至鄰近車站疏散旅客，無人員受困。本次是文湖線第2次因落雷影響暫停營運，前次發生於2016年，受本次事件影響旅客，如有中途提前出站或已進站不搭乘，7日內可洽任何車站辦理退費或更正電子票證車票資料