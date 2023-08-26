菜色擺盤出錯！員工趴桌前遭「暴打臀部」　老闆示眾：給我皮蹦緊

▲業者PO出「教育」員工畫面。（圖／翻攝自當事人臉書，下同）

記者閔文昱／綜合報導

高雄一間殯葬服務公司專門經營祭、供品、生命禮儀，在地方小有名氣，不過該公司業者近日卻PO文「私刑教育」員工，表示有顧客反應廚房擺盤菜色有問題，讓他氣到怒嗆三字經，甚至還持疑似是熱溶膠條的長條棒狀物怒打員工臀部，並將影片放上臉書「示眾」，引發關注。

該名業者25日在臉書PO出對話截圖，只見有顧客向他反應，祭品的擺盤未符合要求，「看一下相簿的擺盤好不好」、「我不要一直對不起啦」，讓他氣得去怒罵廚房員工「整天的」、「X你娘，你們到底在衝X小」、「在（再）給我亂擺盤出貨少東少西都皮蹦緊」。他也在文中向顧客致歉，表示自己近期都在跑普渡法會行程，沒有特別注意廚房擺盤菜色的問題，將會好好檢討。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，該業者也PO出一段影片，一名疑似負責管理廚房員工趴在桌前，背對著手拿黃色長條棒狀物的黑衣黑褲男子，下秒黑衣男子竟直接用棒狀物猛力朝員工臀部打去，痛得他不斷用雙手搓揉，誇張畫面令人傻眼。

貼文曝光後，不少熟客及親友紛紛誇讚，「加油，老闆」、「少年董a把關做的很好很讚喔，講究品質與服務這樣才會獲得更多好口碑」、「少年家願意做，代表還有進步空間，會越來越好的」、「小三牲在弄錯，我也可以這樣打嗎」、「下次換我來打好了」，其中甚至有人留言「現在不是自己動手喔」，似乎顯示這恐怕已非該間業者第一次對員工施暴。