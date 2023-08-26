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蘇拉打轉3天掉頭！最快下周二連發海陸警　專家：警報到接近時間很短

▲▼蘇拉颱風上午8時最新路徑。（圖／氣象局）

▲蘇拉颱風最新路徑。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

「小鋼炮」蘇拉颱風打轉中，預計下周二(29日)路徑朝台灣而來，氣象局表示，依目前預測路徑，有在台東登陸可能，海警不排除下周二或下周三(29日~30日)發布，陸警也可能同一天發布，不過若蘇拉南偏，也可能不發陸警。氣象達人彭啟明則表示，蘇拉警報發布到接近時間將很短暫。

中央氣象局預報員趙竑表示，目前蘇拉距離台灣東南方400公里處，處於打轉階段，預計打轉3天，下周一(28日)之後才有會往北分量，下周二(29日)往台灣接近，路徑接近台灣。

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趙竑表示，依照目前路徑模式預測可能登陸台東，海警不排除下周二或下周三發布，依現行預測路徑，陸警也可能在同一天發布，且有機會以中颱上限登陸，不過陸警仍有不確定性，主要是蘇拉環流非常小，若往南偏，也可能不會發到陸警，仍要看後續路徑觀察。

▲▼蘇拉颱風上午8時最新路徑。（圖／氣象局）

▲蘇拉颱風最新路徑。（圖／氣象局）

氣象達人彭啟明表示，蘇拉颱風的預測，在這幾天轉圈後的路徑劇本，仍在調整當中，還很發散，等明天或後天再來觀察會較合適。

不過彭啟明表示，蘇拉颱風有機會非常近，先做好準備，不然發布警報到接近時間很短暫，防颱預先準備是最好的面對颱風態度，只看預測沒有行動是不行的。

蘇拉颱風目前為台灣東南方海面，彭啟明指出，蘇拉稱號「小鋼炮」，颱風範圍雖小但結構紮實，暴風圈內外風雨差異大，要加強防範。

彭啟明表示，蘇拉颱風周末(26日~27日)向南緩慢移動，遠離台灣；下周二(29日)轉向西北，逼近台灣，可能發布颱風警報，請留意官方消息；下周三、四(30日~31日)是颱風最大影響期，特別是東半部地區及北部，可能接近或直接影響花東或恆春，南部需留意西南風帶來的風雨。9月1日颱風逐漸離開，影響減小，9月2日到3日恢復夏季午後雷雨天氣

另今(26日)晴朗炎熱，午後留意局部大雷雨，周末至下周二(29日)台灣仍有午後雷雨，部分地區高溫達36度。

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