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「小鋼炮」蘇拉可能登陸花東或恆春　下周二不排除海陸警齊發

▲▼蘇拉颱風最新路徑。（圖／氣象局）

▲蘇拉颱風最新路徑。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

蘇拉颱風今增強為中颱，氣象專家表示，蘇拉有逼近強颱趨勢，範圍很小但結構扎實，是名符其實的「小鋼炮」，目前蘇拉正打轉中，下周三，四(30日~31日)可能逼近台灣附近，不排除直接登陸花東或恆春半島，屆時將是影響最劇的時間點，下周二海陸颱風警報有機會陸續發布。

天氣職人吳聖宇表示，蘇拉颱風現在還在台灣東南方海面上，過去一天強度明顯增強，已達中度颱風，未來有逼近強烈颱風等級趨勢，範圍很小，結構相當紮實，是一個名符其實的「小鋼炮」。

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不過蘇拉颱風暫時還不會影響台灣的天氣，吳聖宇說明，受到南海上空高氣壓的引導，蘇拉颱風在今明兩天(26日~27日)將緩慢向南移動，反而逐漸遠離台灣附近，向南移動到呂宋島東方近海，下周一(28日)南海高壓將減弱，引導力量變小，蘇拉颱風有減速滯留趨勢，接著下周二(29日)颱風東北方另一個高氣壓向西伸展，將帶動蘇拉颱風轉向西北移動，同時速度也會加快，逐漸趨向台灣附近區域。

吳聖宇表示，下周三、下周四(30日~31日)蘇拉颱風可能就會逼近台灣附近，依現在預報路徑，不排除有直接登陸花東地區或恆春半島機會，不過路徑變化看起來還是很大，有待後續再密切觀察注意。下周五(9月1日)逐漸離開，影響也將減小。

至於蘇拉對台灣天氣的影響，吳聖宇表示，周末期間到下周二(26-29日)蘇拉颱風還不會影響台灣天氣，仍維持夏季型午後有雷雨天氣，但局部單點雨勢可能較大，西半部有發生午後大雷雨可能。溫度持續偏高，部分地區有機會達到36度或以上高溫。

▲▼蘇拉颱風最新路徑。（圖／氣象局）

▲蘇拉颱風暴風圈侵襲路徑。（圖／氣象局）

吳聖宇指出，下周二(29日)天氣雖還沒有變化，但是海陸颱風警報有機會陸續發布，下周三、周四(30-31日)颱風對台灣影響最大，如果颱風中心如預期是往花東、恆春半島移動，首當其衝的將是東半部，颱風眼牆通過的區域會有相當明顯的風雨。

其次是北部地區也要戒備，吳聖宇表示，北部除外圍雨帶引發一陣一陣的雨勢外，同時會伴隨較強的偏東陣風。南部則是要留意當颱風中心通過中央山脈後，可能引進西南風所帶來的風雨，如果中心登陸地點越偏北，南部受西南風影響情況就會越明顯。中部地區受影響就比較小，受到中央山脈地形屏障，預期風跟雨的狀況都會相對較弱一些。

吳聖宇說，由於這個颱風範圍小，結構紮實，風雨可能都集中在暴風圈內，要等到颱風離台灣相當靠近或是進入暴風圈內，風雨的感受才會明顯出現，暴風圈內外風雨的程度可能差異頗大。

下周五(9月1日)颱風將遠離，各地風雨減小，颱風警報也將解除，吳聖宇表示，下周末(2日~3日)有機會恢復夏季型午後雷雨的天氣型態，不過颱風影響剛結束，安排活動還是要慎選地點，注意安全。

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