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殯葬老闆「私刑教育」爆打員工臀部真相曝！　家長拜託幫教訓孩子

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一間殯葬服務公司專門經營祭、供品、生命禮儀，在地方小有名氣，不過該公司業者近日卻PO文「私刑教育」員工，表示有顧客反映廚房擺盤菜色有問題，讓他氣到怒嗆三字經，甚至還持疑似是熱溶膠條的長條棒狀物，怒打員工臀部，並將影片放上臉書「示眾」，引發關注，對此警方出面說明。

仁武分局發現網路發文之後，循線通知陳姓業者到案說明，據了解，19歲黃姓員工，因為在該公司服務期間，執行公司業務無法滿足客人需求，又因為陳姓老闆與黃男家長彼此認識，告知他兒子在公司的行為，黃姓家長向老闆表示同意給予訓斥後，所以用打屁股方式來警示黃姓員工，警方表示僅有打一下，而這起案件，警方仍朝「傷害及妨害自由」方向查辦。 

▲業者PO出「教育」員工畫面。（圖／翻攝自臉書）

▲業者PO出「教育」員工畫面。（圖／翻攝自臉書）

▲業者PO出「教育」員工畫面。（圖／翻攝自臉書）

▲業者PO出「教育」員工畫面。（圖／翻攝自臉書）

這起案件會被披露，主要是該名殯葬業者25日在臉書PO出對話截圖，表示有顧客向他反映，祭品的擺盤未符合要求，「看一下相簿的擺盤好不好」、「我不要一直對不起啦」，讓他氣得去怒罵廚房員工「整天的」、「X你娘，你們到底在衝X小」、「在（再）給我亂擺盤出貨少東少西都皮蹦緊」。他也在文中向顧客致歉，表示自己近期都在跑普渡法會行程，沒有特別注意廚房擺盤菜色的問題，將會好好檢討。

然而，該業者也PO出一段影片，一名疑似負責管理廚房員工趴在桌前，背對著手拿黃色長條棒狀物的黑衣黑褲男子，下秒黑衣男子竟直接用棒狀物猛力朝員工臀部打去，痛得他不斷用雙手搓揉。

貼文曝光後，不少熟客及親友紛紛誇讚，「加油，老闆」、「少年董a把關做的很好很讚喔，講究品質與服務這樣才會獲得更多好口碑」、「少年家願意做，代表還有進步空間，會越來越好的」、「小三牲在弄錯，我也可以這樣打嗎」、「下次換我來打好了」，其中甚至有人留言「現在不是自己動手喔」。

▲業者PO出「教育」員工畫面。（圖／翻攝自臉書）

▲業者PO出「教育」員工畫面。（圖／翻攝自臉書）

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