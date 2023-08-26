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開學後有望放颱風假！蘇拉可能登陸東南部　1地狂風暴雨「一片紫」

記者李姿慧／台北報導

蘇拉颱風目前位菲律賓東方海面打轉，下周北轉，預計下周二(29日)靠近台灣，可能從台東南部包括台東、恆春半島登陸，不排除同一天發陸警，由於8月30日為開學日，讓一開學就有颱風假機率，不過陸警和路徑仍有不確性。下周三、四(30日~31日)影響台灣最劇烈，不管路徑如何走，東部將出現暴雨下到「紫爆」。

▲▼蘇拉颱風上午8時最新路徑。（圖／氣象局）

▲蘇拉颱風上午8時最新路徑。（圖／氣象局）

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中央氣象局預報員趙竑表示，蘇拉颱風目前為菲律賓東方海面，距離台灣有460公里，至於未來動態，蘇拉颱風今晚到周日(27日)仍菲律賓位東方外海打轉，下周一(28日)之後，蘇拉往北分量出現，日本東南方外海太平洋高壓增強，下周二(29日)更明顯，讓蘇拉往西分量增加，不過受南側低壓環流強度大小牽動高壓影響，蘇拉颱風路徑仍有不確定性。

有「小鋼炮」之稱的蘇拉颱風範圍小但結構很紮實，未來強度還可能增強，趙竑指出，蘇拉颱風在菲律賓打轉過程中，因海溫和環境條件良好，未來暴風圈可能擴大，強度可能再增強，下周二往台灣靠近，屆時強度可能以中颱上限機率最高，也不排除增強為強颱，預估下周二可能發布海警；依現行預測路徑，陸警也可能在同一天發布。

▲▼蘇拉颱風上午8時最新路徑。（圖／氣象局）

▲蘇拉颱風上午8時最新路徑。（圖／氣象局）

趙竑說明，目前登陸地點不確定性仍大，依照目前路徑經過台灣東南部附近登陸機會高，但仍有很大不確定性，陸警則要視太平洋高壓是否增強，若高壓較強，蘇拉可能南偏往巴士海峽移動，也就是說，有陸警機會，但仍有變數。

趙竑強調，下周三、四(30~31日)這二天將是蘇拉颱風影響台灣最劇烈時刻，無論路徑如何走，對東半部將帶來明顯降雨，影響最劇，西半部降雨要看蘇拉路徑而定，若路徑偏北，降雨以中部以北為主，若路徑偏南，以南部地區降雨為主。

▲▼蘇拉颱風下周三、四影響台灣最劇，東部將迎狂風暴雨。（圖／氣象局）

▲蘇拉颱風下周三、四影響台灣最劇，東部將迎狂風暴雨。（圖／氣象局）

丹瑞颱風目前則朝日本東南方海面移動，預計下周二(29日)轉為溫帶氣旋；由於關島低壓區將有熱帶擾動發展，趙竑表示，未來有機會增強為結構完整的熱帶系統，也不排除生成今年第11號颱風「海葵」，不過預估丹瑞颱風變溫帶氣旋時，它才會增強熱帶性低氣壓或颱風。也就是說三颱共舞機率低。

趙竑指出，關島熱帶系統預計下周二、下周三後才可能升成熱帶性低氣壓，強度大小也會影響蘇拉颱風路徑，因此蘇拉後期路徑不確定大。

今天(26日)還是典型夏季天氣且會持續到下周一(28日)，白天高溫炎熱可見陽光，高溫普遍有32到35度，台北盆度、中南部近山區、花東縱谷可能有36度以上高溫；中午過後留意午後雷陣雨，包括苗栗以南和中部山區，尤其是山區將有較大雨勢。

▲▼丹瑞颱風。（圖／氣象局）

▲丹瑞颱風上午最新位置。（圖／氣象局）

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