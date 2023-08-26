蘇拉恐登陸！中元節晚間強颱之姿進逼　專家：「4地射程前線」戒備

▲蘇拉颱風下周三晚間將抵台東外海、蘭嶼附近，登陸台灣機率很高。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李姿慧／台北報導

蘇拉颱風今天(26日)凌晨轉為中颱，強度將持續爆發，專家們指出，蘇拉下周三(30日)中元節晚上8點將來到台灣東部近海，強度為強烈颱風等級，登陸台灣機率很高；射程範圍的前線宜蘭、花蓮、台東、恆春先做好初步防颱準備。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，根據氣象局最新路徑，蘇拉颱風路徑稍微北修，各國官方看法趨近一致，但數值預報的系集看法仍然分歧，兩者不同，官方是經過人為主觀、數值是單純電腦結果。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，蘇拉颱風下周三(30日)晚間將抵達台東外海、蘭嶼附近，登陸台灣機率很高。抵達台灣附近時，強度至少可達中颱上限，請在射程範圍的前線宜、花、東、恆，這幾天要先做好初步準備。

氣象粉專「觀氣象看天氣」則表示，依據日本氣象廳最新預測，蘇拉颱風目前已是中度颱風等級，8月30日下周三農曆7月15日中元節晚上8點，蘇拉颱風將來到台灣東部近海，強度為強烈颱風等級，仍有變數，待持續追蹤；若颱風如目前預測路徑，中元節前後適逢大潮期間，提醒西部沿海朋友注意積淹水情形。

▼氣象粉專分析蘇拉颱風將於中元節晚間8時以強颱之姿到台灣東部近海。（圖／觀氣象看天氣）