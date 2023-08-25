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網售BLACKPINK門票！13粉絲匯款驚覺被騙　19歲詐男海削爽花光

▲桃園市簡姓男子去年底在臉書上散播「Blackpink」演唱會門票訊息，致使大批粉絲匯款求票，簡男收到匯款後提領後花用殆盡。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市簡姓男子去年底在臉書上散播BLACKPINK演唱會門票訊息，致使大批粉絲匯款求票，簡男收到匯款即提領花用殆盡。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市簡姓男子去年底得知韓團BLACKPINK將於今年3月18日在高雄舉辦舉辦演唱會，透過臉書傳播販售演唱會門票訊息，致使大批粉絲匯款至簡男提供帳戶內，但卻遲未收到門票始知遭詐騙而報警提告；桃檢複訊時，簡男坦承犯行，警方則提供有13名粉絲匯款明細，總計詐騙9萬1795元，檢方偵結依詐欺罪嫌將簡男提起公訴。

檢警調查，19歲的簡姓男子去年底獲悉知名韓團BLACKPINK將於今年3月18日在高雄舉辦舉辦演唱會，透過臉書社團散播演唱會門票訊息，大批粉絲詢問後，簡男將匯款帳號公布於臉書上，先後有大批粉絲匯款至其指定帳戶內，但卻遲遲未收到門票，簡男則於桃園、中壢等地區之ATM提領帳戶款項，總計9萬1795元均花用殆盡，受害粉絲驚覺被騙後有13人報警提告，桃園警方根據簡男在網路公布帳號循線查獲到案。

桃檢複訊時，簡男坦承犯行，檢方提供受害粉絲匯款明細從1000元至2萬5千元不等，共計13筆匯款紀錄佐證，檢方認為簡男犯行明確，偵結依詐欺罪嫌將簡男起訴。

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