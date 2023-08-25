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社會 社會焦點 保障人權

網路販毒相約交易！2藥頭被釣出　竟持刀、開車襲警被圍捕

▲陳姓與白姓男子今年4月在網路通訊軟體欲販售毒咖啡訊息，大溪警方喬裝買家相約在大溪區某餐廳交易，陳、白2人見員警表明身分後持摺疊刀攻擊拒捕，最後仍遭優勢警力制伏。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本案無關）

▲陳姓與白姓男子在網路販售毒咖啡，大溪警方喬裝買家交易，陳、白2人見員警表明身分後竟摺疊刀攻擊拒捕。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本案無關）

記者沈繼昌／桃園報導

設籍南投的陳姓、白姓男子今年4月在網路社群軟體發送「咖啡1：200」、「硬的軟的都有」等毒品交易用語，大溪警方網路巡邏發現，喬裝買家與陳男相約大溪區某餐廳交易；翌日晚間雙方在交易地點碰面，2警上車表警察身分，白男企圖駕車逃逸，陳男則持摺疊刀攻擊員警成傷，支援警力到場時，陳男亦持刀攻擊多名員警，最後仍被優勢警力將2人制伏。桃檢偵結依殺人未遂、毒品危害條例等罪嫌提起公訴，2人目前均在押中。

檢警調查，同為19歲的陳姓與白姓男子，今年4月18日下午在網路軟體上發送訊息，以「咖啡1:200」、「硬的軟的都有」、「我都出大量的」等販毒用語，大溪警方在網路巡邏發現後，由員警向陳男聯繫，並言明以2萬元購買100包三級毒品毒咖啡包，雙方相約在大溪區某餐廳交易。

雙方約定後，陳男指示白男從南投開車北上至桃園，再到桃園區某處項不詳姓名之藥頭拿取毒咖啡包，再趕赴大溪區交易地點，員警見陳、白2人共乘轎車到場，聽從指示上車在後座先收取2萬元貨款，陳男則交付100包毒咖啡包，2員警立即表明警察身分，白男則重踩油門企圖逃逸，員警則出手制止其排檔，陳男則持摺疊刀攻擊員警，雖然多次閃躲仍遭刺傷背部等處，此時支援警力到場，員警喝令白男下車，但白男鎖住車門，員警以破窗器打破車窗將白男拉下車，此時陳男下車欲逃逸，支援警力上前圍捕，陳男持刀攻擊造成多名員警受傷，但最後仍順利制伏2人到案。

桃檢複訊時，2人坦承犯行，警方提供現場照片截圖、現場與鄰近地點查扣之毒咖啡包與摺疊刀等證物佐證，檢方偵結依殺人未遂、販售三級毒品未遂、攜帶危險物品與妨害公務等罪嫌將2人提起公訴，陳、白2人目前均在押中。

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