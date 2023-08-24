帳戶簡體字引懷疑！機警行員CALL警擋匯款　花蓮男保住血汗錢

▲機警行員通報員警前來現場阻止匯款。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一名61歲的羅姓男子，22日前往花蓮一信田蒲分社欲匯款十萬元，匯款時銀行行員發現收款人名稱有異而引起注意，懷疑羅男遭到詐騙，請吉安警方到場協助，所幸在警方與行員聯手勸阻下，經過員警確認實為詐騙後，成功阻止羅男匯款損失血汗錢。

吉安警分局指出，仁里所巡佐吳進雄、警員林書禾執行巡邏勤務，接獲花蓮二信田蒲分社報稱有民眾疑似遭到詐騙，經員警到場了解。

警方表示，61歲的羅姓男子平常從事窗簾工程，突接獲陌生電話推銷乳膠漆，對方稱與羅男在花蓮高中認識，欲用低於市價之價格向羅男出售，原價新台幣8000元一桶的乳膠漆，羅男表示願意以每桶新台幣5000元的價格收購36桶，總共新台幣18萬元。

▲員警向男子實施反詐騙宣導，羅男了解後感謝警方溫馨提醒和協助。

後來對方倭稱其需先匯訂金新台幣10萬元，且不斷催促盡速匯款，羅男到銀行臨櫃欲匯款10萬元時，經銀行行員發現對方姓名為簡體字故產生疑慮，銀行行員立即通報員警到場協助。

員警到場釐清狀況後確認為常見之推銷詐騙手法，確認羅男無匯款後，同時向羅男實施反詐騙宣導，羅男了解後感謝警方溫馨提醒和協助。

吉安分局提醒民眾，社群媒體及通訊科技發達，年長者與外界接觸機會，千萬要謹慎，如遇到疑似詐騙手法，一定要謹記「防詐騙3要訣」，包括Calm down保持冷靜、Check it out小心查證、Call 165反詐騙諮詢，共同提高防詐共識與警覺，務必反覆查詢確認，多一分警惕、少一分損失。