　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黑心羊肉竟是「豬肉混充」　新北檢拘補3嫌聲押女攤商

▲▼新北地檢署外觀。新北檢外觀。新北地方檢察署外觀（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地檢署閃電搜索攤商住家、倉庫等，訊後聲押禁見。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

大台北果菜市場攤商「重寧海鮮號」昨（23日）被踢爆，涉長期販賣豬肉混充、甚至毫無羊肉成分的羊肉片，嚴重打擊消費者信心，且貨源上游「南台企業社」出貨涵蓋北台灣。新北地檢署昨起至今天上午，指揮警方會同新北、桃園與花蓮3地衛生局人員搜索業者楊姓兄妹住家、倉庫與南台企業社廠區等處，今訊後以楊女有勾串滅證之虞，向新北地院聲押禁見，楊男與南台公司陳姓股東各交保20萬元與10萬元。

楊姓兄妹在新北市蘆洲區復興路的大台北果菜市場，共同經營「重寧海產號」賣肉品與海鮮，昨被媒體踢爆以2公斤250元價格出售的袋裝羊肉片，內容多半以進口美豬的嘴邊肉混充，甚至媒體將買來的羊肉送驗，確認連一丁點羊肉都沒有，更聞不到羊肉特有的羶味。

但這些假羊肉賣給熱炒、平價火鍋店或團膳業者，若以沙茶、孜然等濃重香料調味後，一般消費者很難吃出差別，使得相對便宜的豬肉搖身變成供不應求的高價羊肉，但台灣有為數眾多信奉伊斯蘭教的穆斯林，教規嚴禁吃豬肉，萬一吃到這種假羊肉就犯戒，使得消費信心大受打擊。

新北檢獲報指揮警方蒐證，確認「重寧海鮮號」的貨源上游「南台企業社」廠區在五股區，都屬於新北檢轄區，昨由打擊民生犯罪專組檢察官彭馨儀和洪郁萱，共同指揮新北市警局刑警大隊、蘆洲警分局、花蓮縣警局刑警大隊、花蓮警分局，會同新北、桃園與花蓮3地衛生局人員，搜索重寧海產號倉庫、南台企業社廠區與1家在花蓮的上游公司等處，今上午再搜索位於新北市三重區的1家上游公司。

檢警昨並於同步搜索重寧負責人楊姓兄妹、南台企業社陳姓股東的住家時，拘提3人到案，另通知3位證人協助調查。據悉，楊姓兄妹從2020年起向陳男訂貨，陳男依楊姓兄妹要求，提供混合豬肉的羊肉或「完全不含羊肉」的豬肉片，楊姓兄妹拿去當成純羊肉賣給不知情消費者。

檢方訊後認定楊姓兄妹和陳男涉犯《刑法》意圖欺騙他人就商品品質為虛偽表示罪嫌、詐欺取財罪嫌、《食品安全衛生管理法》販賣攙偽或假冒食品罪嫌，3人犯罪嫌疑重大，且楊女有勾串滅證之虞，今向法院聲押禁見，楊男與陳男尚無羈押必要，訊後各交保20萬元與10萬元，檢方持續追查肉品來源與去向。

ET快訊
兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫揭3實例「每天都在發
Rain演出被觀眾「關燈抗議」！　現場對比照曝
最美牙醫脫了！　粉絲嗨翻
蕭亞軒真的回來了！　現身「一口氣公布2喜訊」
吳鳳維也納搭小黃遇司機「反問1句」　他嘆可惜：台灣需加油
快訊／賴品妤晚間發聲！　疑被碰撞摔倒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

淡水19歲男為7萬「亂棍打死好友」！送醫辯喝酒摔倒…9惡徒被逮

黑心羊肉竟是「豬肉混充」　新北檢拘補3嫌聲押女攤商

奧迪妹酒駕撞死晨運婦！兒悲訴「媽媽苦了幾十年」：太不公平了

應徵直播主日薪5000！正妹衝銀行綁3帳戶　行員急喊：母湯喔

桃園11月大女嬰「被拋摔還吊掛1hrs」　社會局：托育員停職調查

貨車「開一半突迴轉」害廂型車撞上側翻　橫躺車道2駕駛輕傷

遊戲橘子又輸了！才被判賠丁特784萬　廣告不實抗罰200萬再吞敗

租的655萬BMW毀了！台74被夾擊重傷　修車至少要80萬...37歲男慘了

連偷7次香油錢狂撈20萬！假釋男落網...向「炸彈媽祖」下跪懺悔

21歲奧迪妹酒駕撞死人！IG譙髒話還交保　黃偉哲怒：無法接受

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

和平倡議被嗆「賣台」怒了！　郭台銘：希望蔡英文宣布台獨

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

受不了家中吉娃娃對外狂吠　男抱牠出門：你看！根本沒人

救發紫嬰兒、啟用葉克膜新北消防超強！獲亞洲銀牌

香港人實測高雄過馬路！　主動禮讓、有視線死角？

淡水19歲男為7萬「亂棍打死好友」！送醫辯喝酒摔倒…9惡徒被逮

黑心羊肉竟是「豬肉混充」　新北檢拘補3嫌聲押女攤商

奧迪妹酒駕撞死晨運婦！兒悲訴「媽媽苦了幾十年」：太不公平了

應徵直播主日薪5000！正妹衝銀行綁3帳戶　行員急喊：母湯喔

桃園11月大女嬰「被拋摔還吊掛1hrs」　社會局：托育員停職調查

貨車「開一半突迴轉」害廂型車撞上側翻　橫躺車道2駕駛輕傷

遊戲橘子又輸了！才被判賠丁特784萬　廣告不實抗罰200萬再吞敗

租的655萬BMW毀了！台74被夾擊重傷　修車至少要80萬...37歲男慘了

連偷7次香油錢狂撈20萬！假釋男落網...向「炸彈媽祖」下跪懺悔

21歲奧迪妹酒駕撞死人！IG譙髒話還交保　黃偉哲怒：無法接受

賴清德：節能比賺更快　補助家電汰舊換新「一半也沒關係」

獨 ∕ 東勢牛稼莊堅持與理念　蟬聯三屆米其林必比登推薦商家

東哥遊艇拚H2營收成長　訂單能見度至2025年

1MILLION舞團鬧翻內幕曝光　她狠嗆Lia Kim：有資格當首席編舞家？

集寵愛於一身！空總發展潛力吸建商　景觀首排「統創翼」成新地標

新北舒緩普度車潮　新店農路改善助茶農通行

陳琥相隔662天重返投手丘　中繼2局6上6下

快訊／賴清德支持開放陸客團來台　「樂意跟中國交流」

中國宣布「禁日本水產」進口　岸田文雄：要求中方立即撤禁令

美又宣布對台軍售　國台辦：搞「台獨」分裂活動，換不來安全

快過關了...女考直線7秒　終點前車頭一歪衝去撞柱

社會熱門新聞

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

快訊／扁女婿趙建銘車禍！開法拉利超車不慎撞騎士

狠女花雕雞麵下藥迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5cm

人妻花蓮訪友回家痛哭！夫一問原因怒告

獨／台電正妹女主管狂揮鐮刀　鐵製辦公桌被刺成蜂窩

陳盈潔入獄住10人房　晚餐吃咖哩雞

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

即／淡水19歲男被活活打死　警逮2嫌

即／21歲熱褲妹酒駕　遭撞女路人被送回高雄亡

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

21歲奧迪女酒駕撞死婦人　起底在舞廳上班

男同學變帥哥！八大妹狂撩「做2年可以娶我嗎」

網紅行動電源爆炸起火！傷者正面照曝光

即／21歲奧迪熱褲妹酒駕撞死行人！10萬交保

更多熱門

相關新聞

假羊肉源頭曝光！北台灣都在賣

假羊肉源頭曝光！北台灣都在賣

假羊肉風波襲捲市場，大台北果菜市場攤商「重寧海鮮號」遭爆販售「純豬肉」的假羊肉，「重寧」則大聲喊冤，認為自己也是受害者，而記者追查發現，「重寧」的上游為南台國際企業社，其公司設置在板橋區某民宅，「地下工廠」則在五股區凌雲路，且售賣範圍擴及北台灣，民眾恐在不知不覺間吃下假羊肉。

黑心商用豬肉混賣假羊肉　食藥署回應

黑心商用豬肉混賣假羊肉　食藥署回應

通報警方逮到車手　超商店員與民眾各領2萬

通報警方逮到車手　超商店員與民眾各領2萬

台南警破詐欺水房　5千萬贓款堆滿桌

台南警破詐欺水房　5千萬贓款堆滿桌

涉詐430萬　3寶媽偷「扣薪公文」拒還款

涉詐430萬　3寶媽偷「扣薪公文」拒還款

關鍵字：

假羊肉豬嘴邊肉詐欺食安法

讀者迴響

熱門新聞

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

南投新飯店！試營運優惠價1319元爽住

快訊／扁女婿趙建銘車禍！開法拉利超車不慎撞騎士

72.5萬！TOYOTA全新休旅售價曝光

熱低壓最快明晨成颱「蘇拉」　預計撲向台灣

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

LISA脫到剩比基尼「浴室自拍」！

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

狠女花雕雞麵下藥迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5cm

快訊／瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

人妻花蓮訪友回家痛哭！夫一問原因怒告

獨／台電正妹女主管狂揮鐮刀　鐵製辦公桌被刺成蜂窩

更多

最夯影音

更多
批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」
郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面