黑心羊肉竟是「豬肉混充」　新北檢拘補3嫌聲押女攤商

▲新北地檢署閃電搜索攤商住家、倉庫等，訊後聲押禁見。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

大台北果菜市場攤商「重寧海鮮號」昨（23日）被踢爆，涉長期販賣豬肉混充、甚至毫無羊肉成分的羊肉片，嚴重打擊消費者信心，且貨源上游「南台企業社」出貨涵蓋北台灣。新北地檢署昨起至今天上午，指揮警方會同新北、桃園與花蓮3地衛生局人員搜索業者楊姓兄妹住家、倉庫與南台企業社廠區等處，今訊後以楊女有勾串滅證之虞，向新北地院聲押禁見，楊男與南台公司陳姓股東各交保20萬元與10萬元。

楊姓兄妹在新北市蘆洲區復興路的大台北果菜市場，共同經營「重寧海產號」賣肉品與海鮮，昨被媒體踢爆以2公斤250元價格出售的袋裝羊肉片，內容多半以進口美豬的嘴邊肉混充，甚至媒體將買來的羊肉送驗，確認連一丁點羊肉都沒有，更聞不到羊肉特有的羶味。

但這些假羊肉賣給熱炒、平價火鍋店或團膳業者，若以沙茶、孜然等濃重香料調味後，一般消費者很難吃出差別，使得相對便宜的豬肉搖身變成供不應求的高價羊肉，但台灣有為數眾多信奉伊斯蘭教的穆斯林，教規嚴禁吃豬肉，萬一吃到這種假羊肉就犯戒，使得消費信心大受打擊。

新北檢獲報指揮警方蒐證，確認「重寧海鮮號」的貨源上游「南台企業社」廠區在五股區，都屬於新北檢轄區，昨由打擊民生犯罪專組檢察官彭馨儀和洪郁萱，共同指揮新北市警局刑警大隊、蘆洲警分局、花蓮縣警局刑警大隊、花蓮警分局，會同新北、桃園與花蓮3地衛生局人員，搜索重寧海產號倉庫、南台企業社廠區與1家在花蓮的上游公司等處，今上午再搜索位於新北市三重區的1家上游公司。

檢警昨並於同步搜索重寧負責人楊姓兄妹、南台企業社陳姓股東的住家時，拘提3人到案，另通知3位證人協助調查。據悉，楊姓兄妹從2020年起向陳男訂貨，陳男依楊姓兄妹要求，提供混合豬肉的羊肉或「完全不含羊肉」的豬肉片，楊姓兄妹拿去當成純羊肉賣給不知情消費者。

檢方訊後認定楊姓兄妹和陳男涉犯《刑法》意圖欺騙他人就商品品質為虛偽表示罪嫌、詐欺取財罪嫌、《食品安全衛生管理法》販賣攙偽或假冒食品罪嫌，3人犯罪嫌疑重大，且楊女有勾串滅證之虞，今向法院聲押禁見，楊男與陳男尚無羈押必要，訊後各交保20萬元與10萬元，檢方持續追查肉品來源與去向。