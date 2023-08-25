桃園某超商公告禁止停車　車主照停車「慘被鎖車」引網友熱議

▲桃園市八德區某超商前張貼「汽機車車主不在車內，禁止停車」公告，有車主照停被鎖車。（圖／翻攝自臉書《記憶八德》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區一家超商最近貼出公告，聲稱「汽機車車主不在車內，禁止停車」，但仍有未消費車主擅自停車，結果真的被超商鎖車，臉書《記憶八德》有網友以「人要自重啊！公告貼的那麼明顯，一堆車主都視而不見，終於被鎖了吧！」網友則紛紛留言，支持與反對各占一半。八德警方指出，本案係私人土地停車之民事糾紛，如兩造雙方向警方提出告訴，將依法受理並移請桃園地檢署偵辦。媒體也致電詢問超商，被鎖住藍色轎車後來如何處理，超商直接掛上電話拒答。

臉書《記憶八德》前天有網友PO文，指「人要自重啊！公告貼的那麼明顯，一堆車主都視而不見，終於被鎖了吧」，照片中一輛藍色轎車左前輪被上鎖，超商則在車窗上貼上紙條「車主不在店內、逕行鎖車」，因而引發網友熱議。

有網友認為「支持店家、常常去買東西沒位子停」、「公告非常久了，不當一回事」、「有公告可以鎖，私人土地」、「私人土地加上有公告就沒有問題，如果自家門口外就是巷弄街道，就無法鎖車」；但亦有網友質疑「現在不是不能隨便鎖車？這樣好像不會違法？」、「這樣是否有違法疑慮？」、「應該可以告他侵佔使用私人土地？不過鎖車好像也有事，兩方都沒好處，但車主比較沒公德心」。

八德警方則表示，本案係私人土地停車之民事糾紛，如果兩造雙方向警方提出告訴，警方將依法受理進行調查，並移請桃園地檢署偵辦。

針對此案，媒體詢問超商，業者卻直接掛掉電話拒答，未回應相關問題。八德警方則指出，派出所目前均未接獲民眾報案，至於該輛被鎖住的藍色轎車，派出所員警昨天到場時，已經不在超商的停車場，研判可能已私下與超商和解。