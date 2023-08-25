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不滿同事說壞話...押人逼拿20萬和解　還嗆「有的是時間砍死你」

▲桃園市李姓男子不滿同事在主管前生事，私下找到另2名同事強押被害人，還怒嗆「有的是時間砍死你」，持摺疊刀捅被害人好幾刀，還逼迫拿20萬元和解。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市李姓男子不滿同事在主管前生事，私下找到另2名同事強押被害人，還怒嗆「有的是時間砍死你」，持摺疊刀捅被害人好幾刀，還逼迫拿20萬元和解。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園某物流公司上班的李姓男子，不滿未成年同事在主管面前數落他，找來另2名同事約被害人談判，再將對方押至龜山區三聖宮前，還嗆「有的是時間砍死你」，李不僅拿刀刺穿被害人右手臂，還威嚇拿20萬元擺平。桃園地院審理後依成年人故意對少年犯結夥三人以上攜帶兇器強盜未遂罪，分處有期徒刑4年6月至5年6月不等，恐嚇危害安全罪各處有期徒刑5月，全案還可上訴。

檢警調查，李姓男子因工作上與未成年同事發生細故而心生怨恨，去年3月13日晚間，找對方在住處樓下談判，李男還找來同為李姓與劉姓同事到場，被害少年出現後，李男持刀喝令其上車，恫嚇「不上車的話，有的是時間砍死你」等語，隨即強押至龜山區三聖宮，李男持折疊刀恫嚇：「今天沒給個交代，就要捅死你，沒死也要留一隻手、一隻腳」等語，隨即持刀刺向少年右上臂，造成其右上臂有穿刺傷害，被害少年試圖逃脫，被同夥抓回毆打。

李男等人命被害少年下跪，要求籌措20萬元才放人，少年不能抗拒遂打電話向老闆娘借款，結束後李不滿事跡敗露又未能取得贖款，又持摺疊刀刺向少年左肩與右胸口，導致少年左肩有穿刺傷害，後來因民眾察覺報警處理，龜山警方據報到場，將李男等3人拘捕，李男又恐嚇少年「不要亂說話，就算我們被抓，出來後來還是找得到你」。

桃園地院審理時，李男等人僅坦承有傷害被害人之事實，同案2名同夥亦僅坦認剝奪被害人行動自由，劉姓男子更否認參與犯行，3人均矢口否認有何擄人勒贖之犯行；法官審酌，3人不思以理性方式解決問題，恣意剝奪被害人行動自由，甚至對其毆打、刺傷、限制行止、不能抗拒等情，強令其允諾給付金錢，依成年人故意對少年犯結夥三人以上攜帶兇器強盜未遂罪，分處有期徒刑4年6月至5年6月不等，又依成年人共同故意對少年犯恐嚇危害安全罪，各處有期徒刑5月，得易科罰金，以1千元折算1日，本案還可上訴。

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