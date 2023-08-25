南投信義暴雨！土石流毀民宅「黃土灌滿地」　聯外路斷急搶通

記者高堂堯、蔡怡萍／南投報導

南投縣信義鄉東埔溫泉區聯外道路23、24日由於強勁午後雷陣雨，溪水暴漲水勢兇猛，也發生土石流灌進民宅，居民在暴雨中緊急撤離，今（25）日回到被厚厚泥土淹滿的家園，居民也擔心接下來蘇拉颱風將至、來不及恢復的家園該如何是好，鄉公所也緊急出動怪手等重機具，搶通被土石流阻斷的道路。

▲南投信義鄉連日強降雨，土石流灌進民宅。（圖／民眾提供，下同）



上次卡努颱風重創南投，信義鄉也多處受災，而近日午後雷陣雨於短時間內降下大雨，昨（24）日瞬間溪水暴漲，大量土石也沖進民宅，2名長輩緊急撤離避難，今日上午放晴回到家園，看見已被厚厚泥土灌滿的家損失慘重、欲哭無淚，也希望能有人伸出援手協助清理重建，不然光靠2名老人家清掃，只怕接下來的蘇拉颱風侵擾、將會造成更大傷害。

信義鄉長全志堅表示，投95縣道聯外道路因土石流受阻，已查看兩旁住處受損情形，25日早上已召集所有主管開會，針對農戶、民宅受損的損失，希望比照上次卡努颱風做普查，也擔心未來土石流會持續下滑，水保署南投分署也到現場空拍，進行規劃與應變，近日午後雷陣雨仍不能小覷，必要時請居民緊急撤離。

▲溪水暴漲、水勢相當兇猛 。（圖／民眾提供）