遭剪圍籬入侵塗鴉...中捷花6小時清理車廂　不只開罰還將求償

記者游瓊華／台中報導

台鐵日前才傳出最美車廂遭人塗鴉，台中捷運昨(24)日晚間遭到2位不明人士剪開圍籬入侵，花15分鐘將兩節車廂塗鴉後快閃離去。台中捷運除報警處理外，也花了6小時清除車廂塗鴉，表示將針對車輛清洗、復舊、圍籬修復等費用求償，至於求償費用仍在估算中。

中捷公司表示，昨日晚上將近9時，有2名可疑人士破壞高鐵台中站尾軌區鄰台鐵新烏日站軌道側的圍籬，入侵軌道並對停放於尾軌區的備用車進行塗鴉，2人停留約15分鐘，中捷工作人員發現列車遭塗鴉後，除報警處理，也立即派員檢修列車，檢修後確認該列車車體未遭破壞，列車設備皆正常。

▲史上首次！遭剪圍籬入侵塗鴉，中捷花6小時清車廂外觀，不只開罰還要求償。（圖／台中捷運提供）



▲中捷2節車廂遭人塗鴉，警鎖定2男最高開罰百萬元。（圖／台中市政府提供）



中捷公司說明，尾軌區設有監視器，為避免再發生有人入侵，將加強監控該區域；遭破壞的圍籬已於今日上午修復完成，塗鴉列車也將盡速完成清洗。本次事件後續公司也將配合警方積極追查，一經查獲將從重處理。

中捷公司指出，入侵軌道區已違反大眾捷運法第44條第3項規定，可處1萬元以上100萬元以下罰鍰；另因闖入者破壞圍籬後進入，涉犯毀損及侵入土地罪，中捷可提告追查。

中捷也提到，除了違法最高開罰100萬元之外，也將針對車輛清洗、復舊、圍籬修復等費用求償，至於求償費用仍在估算中。