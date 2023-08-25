　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭剪圍籬入侵塗鴉...中捷花6小時清理車廂　不只開罰還將求償

記者游瓊華／台中報導

台鐵日前才傳出最美車廂遭人塗鴉，台中捷運昨(24)日晚間遭到2位不明人士剪開圍籬入侵，花15分鐘將兩節車廂塗鴉後快閃離去。台中捷運除報警處理外，也花了6小時清除車廂塗鴉，表示將針對車輛清洗、復舊、圍籬修復等費用求償，至於求償費用仍在估算中。

中捷公司表示，昨日晚上將近9時，有2名可疑人士破壞高鐵台中站尾軌區鄰台鐵新烏日站軌道側的圍籬，入侵軌道並對停放於尾軌區的備用車進行塗鴉，2人停留約15分鐘，中捷工作人員發現列車遭塗鴉後，除報警處理，也立即派員檢修列車，檢修後確認該列車車體未遭破壞，列車設備皆正常。 

▲史上首次！遭剪圍籬入侵塗鴉，中捷花6小時清車廂外觀，不只開罰還要求償。（圖／台中捷運提供）

▲史上首次！遭剪圍籬入侵塗鴉，中捷花6小時清車廂外觀，不只開罰還要求償。（圖／台中捷運提供）

▲中捷車廂遭人塗鴉，警鎖定2男最高開罰百萬元。（圖／台中市政府提供）

▲中捷2節車廂遭人塗鴉，警鎖定2男最高開罰百萬元。（圖／台中市政府提供）

中捷公司說明，尾軌區設有監視器，為避免再發生有人入侵，將加強監控該區域；遭破壞的圍籬已於今日上午修復完成，塗鴉列車也將盡速完成清洗。本次事件後續公司也將配合警方積極追查，一經查獲將從重處理。

中捷公司指出，入侵軌道區已違反大眾捷運法第44條第3項規定，可處1萬元以上100萬元以下罰鍰；另因闖入者破壞圍籬後進入，涉犯毀損及侵入土地罪，中捷可提告追查。

中捷也提到，除了違法最高開罰100萬元之外，也將針對車輛清洗、復舊、圍籬修復等費用求償，至於求償費用仍在估算中。

ET快訊
快訊／下班注意！　大雷雨強襲4地
蘇拉明增強中颱！　「不排除陸警」時間點曝
Toyz自爆入獄！　「我去看守所報到了」後消失
快訊／日本核廢水排海！　海水化驗結果出爐
快訊／遊覽車自撞「碎片散一地」　楊梅休息站出口封閉
搭飛機「別喝茶或咖啡」　空姐警告1物超髒
余文樂「消失演藝圈」5年　內幕全說了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「假投資真詐騙」老哏...民眾又中招　警逮2車手追回55萬

遭剪圍籬入侵塗鴉...中捷花6小時清理車廂　不只開罰還將求償

Toyz入獄了？群組自爆「我去附近看守所報到了」　喊：後會有期

陸船走私狂牛症疫區畜產品　56噸「牛肚+牛筋+雞爪」闖東引海域

執行法拍還要教大家會法拍　新北分署：越多人參與賣更快價更高

和美老人互助會欠7.5億...宣告破產　婦繳30萬「只能拿回2千」

快訊／國1遊覽車撞分隔島現場曝　楊梅休息站出口封閉...回堵3km

畫面曝光！2男油壓剪破壞鐵絲網鑽入　塗鴉中捷車廂15分鐘

屏東市私人運動中心「8月停課9月又招生」　消保官要求先退費

快訊／北市中山北路五段路樹倒塌！　橫跨北往南車道阻礙交通

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

扁女婿趙建銘疑超車不慎　開法拉利擦撞Gogoro騎士

暖心女遇浪浪哭求怕貓男友收編　半年後牠趴枕邊挑釁：妳才小三

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

社牛女在教室聞到雞排香　向陌生同學用草莓乾交換

「假投資真詐騙」老哏...民眾又中招　警逮2車手追回55萬

遭剪圍籬入侵塗鴉...中捷花6小時清理車廂　不只開罰還將求償

Toyz入獄了？群組自爆「我去附近看守所報到了」　喊：後會有期

陸船走私狂牛症疫區畜產品　56噸「牛肚+牛筋+雞爪」闖東引海域

執行法拍還要教大家會法拍　新北分署：越多人參與賣更快價更高

和美老人互助會欠7.5億...宣告破產　婦繳30萬「只能拿回2千」

快訊／國1遊覽車撞分隔島現場曝　楊梅休息站出口封閉...回堵3km

畫面曝光！2男油壓剪破壞鐵絲網鑽入　塗鴉中捷車廂15分鐘

屏東市私人運動中心「8月停課9月又招生」　消保官要求先退費

快訊／北市中山北路五段路樹倒塌！　橫跨北往南車道阻礙交通

陳柏霖潮服配AP金錶帥翻　極簡聯名錶又要搶翻了

健康飲品新選項　用台灣在地農作打造活菌康普茶

南宮珉再發威！《戀人》「收視率翻倍登冠軍」韓媒列5大關鍵原因

快訊／下班注意！雨區擴大「7縣市大雨特報」　大雷雨強襲4地

誠實服務才是王道！　永慶房屋郭坤鑫救回屋主150萬元

竹市府員工家庭日登場　高虹安與百位親子同樂

蔡英文出席全國宗教團體表揚大會　嘉義縣3廟宇連10年獲獎

男看YouTube影片在家自己接生　「臍帶沒剪乾淨」害妻失血過多亡

高雄鹹酥雞嘉年華將登場！50攤炸物啤酒大集合　搭捷運方便開吃

熱心柴柴叼垃圾進門「幫忙打掃」　碰見主人趕緊鑽到桌下

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

社會熱門新聞

即／台北車站落軌！她遭區間車撞卡車底　命危搶救中

泰國2變性人成高雄85大樓淫界女神

獨／19歲男遭16煞凌虐慘死！最小涉案人僅13歲　

吃麥當勞嘸15包胡椒粉竟找爸哭　他大鬧店家下場曝

即／新北建案工安意外　清潔工15樓失足墜落亡　

狠女花雕雞麵下藥迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5cm

即／奧迪妹撞死人　同名FB帳號發171字道歉

遊戲橘子又輸了　廣告不實抗罰200萬吞敗

奧迪妹「IG連發擔心車」　1原因車拿不回來了

快訊／捷運南港機廠凌晨爆炸　2人遭電擊燒傷

即／福澳港新台馬輪撞翻拖駁船！船身傾斜下沉救援中

無照合夥人打麻藥害死妙齡女　判刑定讞

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

即／女子北車墜落月台遭區間車撞擊　送醫搶命仍不治

更多熱門

相關新聞

中捷塗鴉男惡搞畫面曝光　持油壓剪破壞鐵絲網鑽入

中捷塗鴉男惡搞畫面曝光　持油壓剪破壞鐵絲網鑽入

台中捷運一列停放在高鐵台中站尾軌區的備用車24日晚間遭到2名男子闖入塗鴉，2男持油壓剪破壞鐵絲網後鑽入，然後大噴特噴，前後約15分鐘後再原路回去，中捷表示，該列車是停在烏日備用，到了晚間要開回北屯機廠時才發現，日後將加強巡邏，民眾勿以身試法。

中捷車廂遭塗鴉　最高罰百萬

中捷車廂遭塗鴉　最高罰百萬

柯文哲布條被畫「小鬍子+八字眉」無聊男落網

柯文哲布條被畫「小鬍子+八字眉」無聊男落網

曾釀中捷1死10傷　文心路建案塔吊將封路拆除

曾釀中捷1死10傷　文心路建案塔吊將封路拆除

前北捷總經理顏邦傑接任中捷董事長

前北捷總經理顏邦傑接任中捷董事長

關鍵字：

中捷塗鴉

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

即／台北車站落軌！她遭區間車撞卡車底　命危搶救中

王陽明爆婚變9天行蹤曝光

前WWE冠軍驚傳猝逝！享年36歲

iPhone 15 Pro全新渲染圖曝光　「泰坦灰」新色代替金色

泰國2變性人成高雄85大樓淫界女神

3家純網銀上半年已虧65.8億　5年才會損益兩平

快訊／《中國好聲音》停播！　浙江衛視「正式調查」

獨／19歲男遭16煞凌虐慘死！最小涉案人僅13歲　

兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫痛揭3實例

抖音網紅突哽咽留「1分鐘遺言」

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

Yuri爆熱戀「首露臉被拍」春風反應超真實

豪勁救援失敗遭出征　老婆出面捍衛

鄰居買到爛車位「天天來霸停」！還逼他換位子

更多

最夯影音

更多
賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」
光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面