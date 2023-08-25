核廢水入海！南韓宣布加強檢測養殖海產　每月監測海水輻射

▲ 南韓將加強養殖海鮮出貨前檢驗。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

日本24日啟動排放福島核廢水入海，引發當地漁民及各國反對聲浪。南韓海洋水產部25日宣布，為緩解民眾憂慮，將加強對養殖海產的輻射檢測，且為觀測海水輻射量是否因廢水排放產生變化，6月就開始在日本附近的西北太平洋公海進行檢測。

綜合《韓聯社》等韓媒，南韓海洋部副部長朴成勛（音譯）25日在福島核廢水排海相關例行記者會上宣布，未來將大幅擴大養殖海產出貨前的檢驗，從本月28日至年底前，將利用民間機構量能，將檢測件數提升至4000件以上。

他說明，政府2011年起對養殖海產進行輻射檢測，並將於下周進一步加強，以滿足日益增長的檢測需求，確保海產安全無虞，計畫年底前對全國1.2萬座養殖場進行抽樣檢測，次數提升一倍以上，7月已經動員民間機構試行，對143個樣本進行檢測，皆未驗出輻射。

此外，南韓每個月也將在日本附近公海進行輻射檢測，為緊密觀測數據變化，從6月就著手進行，考量廢水可能的流向，在福島第一核電廠半徑約500至1600公里內的2個海域、8個定點，檢測銫-134、銫-137及氚含量，8月的檢測作業仍在採樣階段，未來除因氣象條件難以檢測的冬季（11月至3月），將每月進行檢測。