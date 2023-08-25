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社會 社會焦點 保障人權

Toyz入獄了？群組自爆「我去附近看守所報到了」　喊：後會有期

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲Toyz在DC群組中留言自稱，「我去附近看守所報到了」。（圖／民眾提供）

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

《英雄聯盟》S2世界冠軍、前電競選手Toyz劉偉健因涉嫌購買、販賣大麻煙彈遭台中地檢署起訴，台中地院依毒品罪判處劉4年2月徒刑，另外，他2022年10月間被提告妨害名譽，因檢方多次傳喚未到，1日遭士林地檢通緝。而Toyz 20日突然在DC（Discord）群組中自爆，「我去附近看守所報到了」，接著便毫無音訊。

Toyz爆出販毒事件後，聲勢受到影響，但他獲釋後，先是創立手搖飲料品牌「拾汣茶屋」，再參加「拳上」成為話題人物。不料，他20日突然在DC上表示，「我沒有勇氣按下直播的按鈕」、「我去附近看守所報到了」、「各位後會有期」等，引發外界討論。對此，記者實際撥打Toyz私人電話，但僅響一聲便掛斷。

▲Toyz自爆入獄。（圖／翻攝自DC）

▲Toyz自爆去附近看守所報到了。（圖／翻攝自DC）

回顧案情，根據檢方調查，Toyz 自2020年11月間與被告楊嫌、賴嫌聯繫，並向上游方姓及江姓男子以60萬元價格購入大麻煙彈500顆，隨後由Toyz 指使賴嫌尋找合作販毒下線，並於2021年2月、7月間透過施嫌、劉嫌、李嫌販賣大麻煙彈，雙方約定以售價50%、25%、25%的比例朋分利潤，李嫌透過通訊軟體刊登販售訊息，以每顆4500元至7000元不等價格販售。

警方察覺有異後，於2021年8月9日佯裝成購毒者，以16萬5000元價格欲購入154顆大麻煙彈，隨後當場將李嫌等人逮捕，並扣得二級毒品大麻煙彈154顆等證物；經向上溯源，檢警認Toyz 涉嫌重大，同年9月28日逮捕Toyz並 向法院聲押獲准，經羈押2個月，法官認為劉已供出毒品上手並坦承犯行，裁定150萬元交保。

但交保同時Toyz 被驗出毛髮有第二級毒品反應，因此被檢方聲請觀察勒戒獲准，Toyz 進入台中戒治所期滿獲釋，檢方偵結依違反毒品危害防制條例起訴Toyz 及共犯等8人。台中地院則於2022年11月24日依毒品罪，將他判刑4年2月，其餘7名共犯分別判刑2年5月至3年6月。

▲▼Toyz建議黃子佼。（圖／翻攝自YouTube）

▲Toyz。（圖／翻攝自YouTube）

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