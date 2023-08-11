租百坪豪宅改溫室！工程師「斜槓」大麻自耕農　高科技設備全被抄

記者翁伊森、蔡怡萍／嘉義報導

嘉義縣警局刑事大隊日前至雲林一處佔地百坪的豪宅進行搜索，破獲林姓工程師與同夥吳男在祕密隔間暗藏的大麻溫室，專業設備一應俱全，溫度、光線等種植要素都透過精密控管，將每一株大麻都顧得相當良好，警方將林、吳男與陳女查緝到案，全案依毒品危害防制條例罪移請雲林地檢署偵辦，並由專案小組積極溯源該毒品來源。

▲工程師「斜槓」大麻自耕農，嘉縣警緝毒破獲大麻栽種場。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



嘉義縣警察局刑事警察大隊日前偵辦販賣第二級大麻毒品案件時，經報請雲林地檢署檢察官施家榮指揮偵辦，並積極往上溯源，追查至第三層後，得知32歲吳姓犯嫌夥同30歲林男、28歲陳女，於租屋處內有種植大麻等情事，隨即由刑事警察大隊會同台中市政府警察局第二、三分局成立專案小組偵辦。

▲豪宅內種植大麻的溫室非常專業，設施不僅一應俱全還相當高級。（圖／記者翁伊森翻攝）



警方調查發現，其中林男本身為科技公司設備工程師，工作收入穩定，但為了賺取外快，竟當起「自耕農」、在百坪豪宅內自闢溫室培育大麻，且砸下重本添購專業種植設備，管線、溫度、燈光等皆有相當水準的控管，完全就像高科技實驗室，將每一株大麻植栽都照顧得賣相極佳。

經警數日埋伏跟監並掌握3名犯嫌日常作息，見時機成熟持法院搜索票衝入豪宅查緝吳嫌等3人到案，當場查獲大麻植株46盆、光照設備27座、移動式冷氣5台及除濕機2台等犯罪證物，全案依毒品危害防制條例罪移請雲林地檢署偵辦，並由專案小組積極溯源該毒品來源。