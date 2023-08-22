補助機票「期約賄賂」幫韓國瑜助選　台商會長林懷聲請今台東入獄

▲長沙台協會會長林懷因以補助機票方式幫韓國瑜賄選，被判刑3年2月定讞入監。（資料照／國民黨提供）

記者劉昌松／台北報導

湖南省長沙市台灣同胞投資企業協會林懷，因在2019年底，以尾牙晚會等名義，邀請300到500名台商、台生免費飲宴，並在活動中為當時國民黨總統候選人韓國瑜造勢、動員返台票投國民黨，憑機票可獲得補助等方式，對有選舉權人期約賄賂，經最高法院依違反《正副總統選罷法》等罪，判刑3年2月定讞，台北地檢署22日傳喚林懷到案發監執行，林懷以戶籍地為由，聲請移轉到台東地檢署執行。

全案源於檢調懷疑中華婦女聯合會理事長何建華，涉嫌以免費招待旅遊，向在台陸配賄選案的偵辦期間，從相關涉案人手機的微信群組，發現長沙台協會林懷等人，複製當年國民黨的選舉造勢口號「藍天再現台灣UP」等活動，廣發邀請台商、台籍學生到長沙市的星級飯店「華天大酒店」，凡住在市外的台胞還可免費住宿。

檢察官當初起訴指出，林懷除在活動中，安排國民黨副秘書長兼大陸事務部主任周繼祥上台致詞，並多次呼籲與會者，返台把總統票投給韓國瑜，政黨票投給國民黨，而且因此向湖南省、長沙市請領獲得人民幣149萬元(台幣636萬元)的補助。

台北地院調查後認定，湖南、長沙的補助限定給長沙台協會舉辦大型活動，與選舉無關，且長沙台協會每年固定舉辦免費的尾牙晚會，此部分查無不法，不過林懷等人在餐會中，以每人補助人民幣1500元的對價，吸引有投票權人參與上開餐會，再暗示與會者投票支持韓國瑜及國民黨之方式。

合議庭認為，相較於當時長沙等地往返桃園機場票價人民幣1700元到2000元，這種補助足以動搖有投票權人的投票意願，構成期約賄賂罪，林懷一審被判刑3年10月，褫奪公權4年。

案經上訴高院改判林懷3年2月，同樣褫奪公權4年，同案被告莊垣漳、沈斌、蔣明霞、張國君都獲得緩刑5年，緩刑條件為繳庫20萬元，另外何建華、佟建華2人無罪確定。林懷先前對於將入獄一事感到冤枉與無奈，國民黨大陸事務部也曾為此舉行記者會幫忙申冤，擔心此案將引發寒蟬效應，讓數十萬在大陸的台灣人不敢回台灣投票，呼籲台商2024年踴躍回台投票。