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飛東京來回5283元！虎航掛牌今起推促銷　限時2天開搶

▲▼Tigerair,台灣虎航,台虎,客機,航班,空中巴士A320,B-50008,出國,旅遊,松山機場,航空業,觀光,Airbus A320,開放國門,邊境管制,邊境解封。（圖／記者李毓康攝）

▲虎航推出促銷優惠。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

國內首家低成本航空公司台灣虎航（6757）15日以每股42.6元在創新板掛牌上市。為歡慶掛牌，虎航今日起推出促銷活動，只要多加1元，就可以多帶一人去旅行，舉例而言，桃園－東京成田單人來回機票含稅（不含行李）只要5283元、首爾仁川5288元。

虎航表示，為了慶祝掛牌，今(15)日也藉機用股票代號「6757」的數字大作促銷活動，只要多加1元，就可以多帶一人去旅行的促銷專案。促銷時間自今日上午09：00開始至明(16)日晚間23：59為止；旅行期間為即日起至2024年3月30日止。

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只要在台灣虎航官網用「2人」的人數搜尋來回機票，凡是搜尋到來回票價皆出現「6757上市價」的標籤即表示第二人只要加1元，就可用$6,757+1元購入2人同行的來回機票(附加服務、手續費、稅金等不含)。

機票達人蓋瑞哥在臉書貼文指出，桃園出發飛東京成田5283元、曼谷廊曼5206元、首爾仁川5288元、沖繩5538元、澳門3857元。高雄出發飛東京成田5283元、大阪5882元、名古屋5488元、福岡5684元、首爾金浦5382元。上述價格均為單人來回機票含稅、不含行李，且限定兩人出發才適用優惠。

台灣虎航促銷官網：https://www.tigerairtw.com/zh-tw/Tigerair_stocklisting

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