一桿進洞得新車！花蓮公益球賽200球友參賽　3方捐錢送愛心

▲▼球場停放一輛價值近300萬元的BMW新車。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮來德汽車為回饋客戶並支持公益，特別舉辦舉辦了精彩絕倫的一桿進洞邀請賽，一桿進洞獎是開回市價近三百萬元的BMW新車，而參與競賽的選手，未能一桿打上果嶺，則要捐兩百元做公益，車廠也相對捐出同額善款，幫助花蓮社福機構，另花蓮高爾夫球埸也捐出一萬元共襄善舉。

活動由該品牌副總周坤男和花蓮縣高爾夫委員會總幹事王嘉揚揮桿熱鬧展開。周坤男說，BMW長年投身慈善公益賽事，車友共襄盛舉，在第十一洞打出一桿進洞，可以將近三百萬市價的新車開回去，而未能進洞也未上果嶺，則須捐款兩百元，BMW除了會回贈再捐出同額善款，做公益又能有大獎的驚喜。

▲▼近200名球友參賽搶新車也捐款送愛心。

這次的活動約有近百位車友參加，大家以球會友兼做公益，球友們球不入洞愛心入洞，希望能拋磚引玉，讓更多人看到弱勢族群的需要，所得款項將全數捐給創世基金會花蓮分會和社團法人花蓮縣老人暨家庭關懷協會。

花蓮港高爾夫球俱樂部於1927年9月23日完竣，為台灣東部第一座高爾夫球場，該建築於1935年10月落成，建物反映1930年代東部台灣體育運動競技史，在技術上為混凝土外牆搭配木造西式屋架，支撐建築物中央上方圓頂，構法特殊、具稀少性，藝術上具現代主義之表現主義造型特徵，彰顯摩登時代精神，具建築美學價值。該建築目前位於球場內，現為花蓮縣文化局指定為古蹟。

球場可追溯到民國16年，是當時全國僅有兩座十八洞標準高爾夫球場之一，與台北老淡水球場相媲美。