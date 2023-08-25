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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「囤鹽潮」導致食鹽漲價！官方警告：加大執法力度、嚴查囤積

▲▼中國大陸出現囤鹽潮，賣場食鹽貨架空蕩蕩。（圖／CFP）

▲賣場的食鹽貨架空蕩蕩。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

日本福島核廢水24日開始排海，引起中國大陸民眾對海鹽食安的擔憂，許多地方都出現搶購食鹽的現象，甚至導致食鹽價格上漲。對此，大陸市場監管總局25日發出通告，表示將加大價格監管執法力度，嚴查囤積居奇、捏造散佈漲價訊息等哄抬價格違法行為。

大陸市場監管總局表示，已經部署各地加強食鹽價格監測，強化分析預警，建立與相關互聯網平台「直通車」機制，及時掌握價格異常波動信息和違法行為線索。加大價格監管執法力度，嚴查囤積居奇、捏造散佈漲價信息等哄抬價格違法行為，及時公佈典型案例。

各地的市場監管局也發出了相關的公告，海南省市場監管局在公告中表示，有關經營者要切實規範自身價格行為，配合政府做好保供穩價工作，不得實施相互串通、操縱市場價格；不得捏造、散佈漲價信息，擾亂市場價格秩序；不得囤積居奇，或利用其他手段哄抬價格，推動市場價格過快、過高上漲等違法行為。

海南省市場監管局指出，針對相互串通，操縱市場價格，造成商品價格較大幅度上漲的違法行為，海南省市場監督管理局明確將責令改正，沒收違法所得，並處違法所得5倍以下的罰款；沒有違法所得的，處10萬元以上100萬元以下的罰款，情節較重的處100萬元以上500萬元以下的罰款；情節嚴重的，責令停業整頓，或者吊銷營業執照。

此外，廣東汕尾市，江西吉安萬安縣，江西贛州石城縣、定南縣，廣西百色右江區、田陽區等地也相繼發布關於規範食用鹽市場價格行為的通告，告誡業者，要求穩定市場價格秩序。

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