核廢水排海「鹽」被搶空！有人一次買90包　中鹽：正加班加點生產

▲大陸民眾瘋狂搶鹽。（圖／翻攝自FM985揚州新聞廣播）

記者鄭思楠／綜合報導

日本24日起將核廢水排入海洋，引爆大陸民眾搶購食鹽熱潮。據《第一財經》報導，8月24日中午，查看大陸生鮮電商平台發現，多個平台的低鈉鹽、無碘鹽顯示「缺貨」、「補貨中」。另外，許多流出的微信對話紀錄顯示，許多民眾整箱整箱的買鹽，有人甚至一次買了90包。

據《FM985揚州新聞廣播》報導，揚州不少購買食鹽的市民表示，雖然知道食鹽保質期只有3年，但是看到其他人買了，也就「跟風」囤一些。市民的恐慌一部分是來自微信群組，一些微信群組已經開始分享「囤鹽」信息。

超市銷售人員表示，因為揚州市場上在售的食鹽大部分都是井鹽，而國人食用的食鹽大部分也是井鹽，因此，市民無需過度恐慌，更沒有必要「囤鹽」。

據《福州晚報》報導，8月24日，福州有些市民搶購食用鹽，目前永輝部分門店出現食鹽搶購情況，樸樸、永輝生活食鹽暫時部分斷貨。

「昨天晚上接到媽媽電話，說核污染水排放入海，擔心食用鹽也被污染，讓我囤些鹽」，現場顧客李女士說，她多買了2包鹽，「整箱囤沒有必要。 」

「最近幾天購買食用鹽的市民有增加」，該店店長陳冰雲說，這幾天食用鹽銷量有升，但是沒有出現外地出現的「食用鹽整箱買」搶購的情況。

登入購物平台-樸樸以及永輝生活App，發現樸樸銷售的5款食用鹽有4款處於「補貨中」狀態；永輝生活App中食用鹽也出現暫時斷貨情況。

對此，中鹽集團發布關於保障食鹽市場供應的聲明稱，「近期，部分區域市場發生食鹽搶購，電商及部分商超渠道有短時缺貨現象，我們正在加班加點生產、配送，全力以赴保障市場供應。請社會各界理性消費，不要盲目搶購。」

聲明稱，大陸對食鹽實行定點生產管理，大陸食鹽來源主要分為三類，井礦鹽、湖鹽、海鹽。當前大陸的食鹽產品結構佔比為井礦鹽87%、海鹽10%、湖鹽3%，井礦鹽和湖鹽生產均不受日本核污染影響。

聲明強調，中鹽集團具有完備的產品質量管理體系和食鹽安全風險評估體系，食鹽產品可以做到源頭可追溯，質量安全有保障。