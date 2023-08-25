　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

核廢水排海「鹽」被搶空！有人一次買90包　中鹽：正加班加點生產

▲▼大陸民眾瘋狂搶鹽。（圖／翻攝自）

▲大陸民眾瘋狂搶鹽。（圖／翻攝自FM985揚州新聞廣播）

記者鄭思楠／綜合報導

日本24日起將核廢水排入海洋，引爆大陸民眾搶購食鹽熱潮。據《第一財經》報導，8月24日中午，查看大陸生鮮電商平台發現，多個平台的低鈉鹽、無碘鹽顯示「缺貨」、「補貨中」。另外，許多流出的微信對話紀錄顯示，許多民眾整箱整箱的買鹽，有人甚至一次買了90包。

據《FM985揚州新聞廣播》報導，揚州不少購買食鹽的市民表示，雖然知道食鹽保質期只有3年，但是看到其他人買了，也就「跟風」囤一些。市民的恐慌一部分是來自微信群組，一些微信群組已經開始分享「囤鹽」信息。

▲▼大陸民眾瘋狂搶鹽。（圖／翻攝自）

超市銷售人員表示，因為揚州市場上在售的食鹽大部分都是井鹽，而國人食用的食鹽大部分也是井鹽，因此，市民無需過度恐慌，更沒有必要「囤鹽」。

據《福州晚報》報導，8月24日，福州有些市民搶購食用鹽，目前永輝部分門店出現食鹽搶購情況，樸樸、永輝生活食鹽暫時部分斷貨。

「昨天晚上接到媽媽電話，說核污染水排放入海，擔心食用鹽也被污染，讓我囤些鹽」，現場顧客李女士說，她多買了2包鹽，「整箱囤沒有必要。 」

▲▼大陸民眾瘋狂搶鹽。（圖／翻攝自）

「最近幾天購買食用鹽的市民有增加」，該店店長陳冰雲說，這幾天食用鹽銷量有升，但是沒有出現外地出現的「食用鹽整箱買」搶購的情況。

登入購物平台-樸樸以及永輝生活App，發現樸樸銷售的5款食用鹽有4款處於「補貨中」狀態；永輝生活App中食用鹽也出現暫時斷貨情況。

對此，中鹽集團發布關於保障食鹽市場供應的聲明稱，「近期，部分區域市場發生食鹽搶購，電商及部分商超渠道有短時缺貨現象，我們正在加班加點生產、配送，全力以赴保障市場供應。請社會各界理性消費，不要盲目搶購。」

聲明稱，大陸對食鹽實行定點生產管理，大陸食鹽來源主要分為三類，井礦鹽、湖鹽、海鹽。當前大陸的食鹽產品結構佔比為井礦鹽87%、海鹽10%、湖鹽3%，井礦鹽和湖鹽生產均不受日本核污染影響。

聲明強調，中鹽集團具有完備的產品質量管理體系和食鹽安全風險評估體系，食鹽產品可以做到源頭可追溯，質量安全有保障。

ET快訊
泰國2變性人成高雄85大樓淫界女神　生意火爆漲價1倍
快訊／國1高架「遊覽車火燒車」！　人員急逃命　
28歲女抽脂隆乳　抽筋、全身躁動死亡
搭飛機前要先「量體重」！下周搭大韓航空須注意
快訊／《中國好聲音》停播！　浙江衛視「正式調查」
豪勁慘遭球迷出征「滾出台灣，婊子」　老婆怒了
麥當勞女店員遭潑飲料！　畫面曝光
快訊／WWE冠軍猝死！　享年36歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

恢復陸客團日限2千人赴台　許舒博：遠遠不夠，要開大門走大路！

核廢水排海「鹽」被搶空！有人一次買90包　中鹽：正加班加點生產

「台獨與和平水火不容」　張志軍：兩岸心聲和平發展、交流合作

宣布禁日水產後「上海日料店湧人潮」　一窩瘋搶點生魚片

深圳房產開發商破產　告示牌「用心服務 用愛溝通」買家氣炸控訴

即將結束金磚之旅　習近平：投100億美元推「全球發展倡議」

解放軍年度二次徵兵啟動　國防動員部長：打仗需要什麼兵就徵什麼兵

大陸百大房企又「爆雷」！ 　方圓地產3.4億美元境外債逾期

美又宣布對台軍售　國台辦：搞「台獨」分裂活動，換不來安全

陸委會有條件恢復陸客團　許舒博：先開有直航的省市才有效益

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

扁女婿趙建銘疑超車不慎　開法拉利擦撞Gogoro騎士

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

賴品妤受訪突尖叫「你為什麼要推我」！衝突畫面曝光

瓦格納首腦普里格津墜機亡　拜登：不意外！懷疑幕後黑手是普丁

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

恢復陸客團日限2千人赴台　許舒博：遠遠不夠，要開大門走大路！

核廢水排海「鹽」被搶空！有人一次買90包　中鹽：正加班加點生產

「台獨與和平水火不容」　張志軍：兩岸心聲和平發展、交流合作

宣布禁日水產後「上海日料店湧人潮」　一窩瘋搶點生魚片

深圳房產開發商破產　告示牌「用心服務 用愛溝通」買家氣炸控訴

即將結束金磚之旅　習近平：投100億美元推「全球發展倡議」

解放軍年度二次徵兵啟動　國防動員部長：打仗需要什麼兵就徵什麼兵

大陸百大房企又「爆雷」！ 　方圓地產3.4億美元境外債逾期

美又宣布對台軍售　國台辦：搞「台獨」分裂活動，換不來安全

陸委會有條件恢復陸客團　許舒博：先開有直航的省市才有效益

法院判他當選有效...檢提上訴　鍾東錦怒轟：毫無事證全為私人利益

《人選之人》導演林君陽：沒想過#MeToo會燒

卡娜赫拉放置手遊登場！追加繁中選項　跟著P助和粉紅兔兔旅行

賴清德想請習近平吃「蝦仁飯＋全糖珍奶」　她批：高明的愛情騙子

《木曜》溫妮峇里島脫了！「雙球炸出」S曲線被看光　網嗨：長大了

王陽明爆婚變9天「知道你們在等」行蹤曝光！8年婚姻現況…網看IG全懂了

媽媽要嫁有錢男...兒秒遭綁架勒贖30萬　未來繼父報警揭傷心真相

台越情侶經營KTV兼賣毒「限動狂宣傳」　警逮11人抄748包毒咖啡

餅皮、紙包飯免費升級！　速食店超夯「1公尺派對巨飽盒」回來了

數位部推政府專用短碼簡訊平台「111」　預計9月啟用

姐靠身上睡著阿金「不敢動」　度估仍保持姿勢網讚：超暖！

大陸熱門新聞

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」

「150公斤新娘」被抬進婚禮！新郎表情瞬變

女兒失蹤17年　再見面時竟是「對街鄰居」

解放軍年度二次徵兵啟動 國防動員部長：打仗需要什麼兵就徵什麼兵

陸網紅疑遭綁架施虐　營救商會揭真相

中國千人計畫改名重來　招半導體精英

老人誤將8萬元禮服當垃圾丟掉　店員急壞！

大陸百大房企爆雷！ 　方圓地產3.4億美元境外債逾期

美又宣布對台軍售　國台辦：堅決反對！

翻譯被擋！習近平進場頻回頭　面露迷茫

陸多地微信群瘋傳「囤鹽」貨架掃空 超市人員：無須過度恐慌

大陸海關宣布：今起全面暫停日本水產品輸入

恢復陸客團有但書　許舒博：別搞小動作

中國禁日本水產　餐廳紛紛避險調整貨源

更多熱門

相關新聞

日本福島核廢水排放畫面曝！今公布化驗結果

日本福島核廢水排放畫面曝！今公布化驗結果

東京電力公司公布24日下午排放福島第一核電廠核廢水的相關畫面，包含工作人員確認排放資料後，使用鑰匙啟動裝置，以及工作人員採集核廢水樣本進行檢測的過程。東電24日已經採集排放海域附近的海水，預計25日晚間就會公布檢驗結果，而環境省的檢測結果最快27日才會出爐。

禁日水產後「日料店湧人潮」　搶點生魚片

禁日水產後「日料店湧人潮」　搶點生魚片

日本各部門嚴陣以待 密切監測核處理水放射物質含量

日本各部門嚴陣以待 密切監測核處理水放射物質含量

中國禁日本水產 日相：要求中方立即撤禁令

中國禁日本水產 日相：要求中方立即撤禁令

福島排放含氚廢水　原能會：強化監測確保食品與海域輻射安全

福島排放含氚廢水　原能會：強化監測確保食品與海域輻射安全

關鍵字：

鹽巴搶購大陸福島核廢水

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

3家純網銀上半年已虧65.8億　5年才會損益兩平

兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫痛揭3實例

抖音網紅突哽咽留「1分鐘遺言」

即／奧迪妹撞死人　同名FB帳號發171字道歉

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

狠女花雕雞麵下藥迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5cm

Yuri爆熱戀「首露臉被拍」春風反應超真實

即／新北建案工安意外　清潔工15樓失足墜落亡　

最美牙醫脫了！「隱系身材」讓粉絲嗨翻

奧迪妹「IG連發擔心車」　1原因車拿不回來了

《木曜4》6人再合體！「感性告白」全是洋蔥

年末桃花運旺、最有機會脫單4大星座

蘇拉可能成「穿心颱」登陸　下週三最近台灣

新竹棒球場承包商：契約是國產車不能要求進口車等級

更多

最夯影音

更多
賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」
光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面