《木曜》溫妮峇里島脫了！「雙球炸出」S曲線被看光　網嗨：長大了

▲溫妮（左一）跟著《木曜4超玩》到峇里島拍攝。（圖／翻攝自instagram／muyao4）



記者朱祖儀／綜合報導

知名YouTube頻道《木曜4超玩》7月爆出製作團隊集體離職，近兩周推出的子企劃《一個屋簷下》峇里島篇，主持群終於再度合體，吸引眾多粉絲關注。不過一張眾人玩水的照片，意外令網友驚艷，因為平時身材嬌小的溫妮鮮少露出好身材，不過這次難得穿上連身泳衣，豐滿上圍呼之欲出。

《木曜4超玩》近日在IG分享《一個屋簷下》峇里島篇的照片，笑說「阿公怎麼不在呢～那準備玩一些年輕人玩的遊戲啦」，從照片中看到主持群穿上泳裝，紛紛下水玩樂，其中泱泱、阿部瑪利亞和品子都穿上火辣的比基尼，曬出超辣身材，溫妮則和眾人不同，穿著一件藍白條紋的連身泳衣，完美呈現凹凸有致的S曲線，胸前還有特別設計，更能凸顯她豐滿的上圍。

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▲網友發現溫妮（左二）身材很好。（圖／翻攝自instagram／muyao4）



許多網友看到後大流鼻血，直呼「這張最讓我驚艷的小青蛙（溫妮）...藏太好了吧」、「畫面太香了」、「平常穿著比較保守的溫溫每次一解放都會嚇到人，好身材真的是藏不住爹斯」、「小青蛙長大了」、「這個是能免費看的嗎」、「完了這集會爆，滿滿流量密碼」、「手機有味道發散功能！！香爆！」

也有網友將照片轉發到Dcard，表示以往對木曜4超玩主持群的印象，最喜歡的就是泱泱，不過近來看到他們釋出新照片，意外發現溫妮其實很有料，還放上一張震驚的貼圖。不少人看完後也認同，「以前的直播玩遊戲，她有自己爆料自己有D」、「一開始看到溫妮就覺得蠻有料，不過很少有露，所以沒什麼人提過」、「溫溫身材本來就很好，根本完美」、「溫妮我婆」、「本來就大啊」。

▲▼溫妮平時較少直接露出好身材。（圖／翻攝自instagram／yuen_nnnnnn，下同）



還有其他人的粉絲表示，「我是瑪利亞派的」、「泱泱最好看，我老婆」、「我只注意達哥的腹肌！！！好強」、「品子賽高（最棒）」、「這群身材最好的我只服...坤達」、「我只服泱泱」、「泱泱首次露出那麼多」。