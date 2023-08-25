《木曜4》6人再合體！「感性告白」全是洋蔥　畢業製作團隊哭翻

▲一個屋簷下峇里島篇是久違的所有主持人到齊。（圖／翻攝自木曜4超玩）

記者許凱彰／綜合報導

7月爆出製作團隊集體離職的知名YouTube頻道《木曜4超玩》，近2周（8/17、8/24）播出子企劃《一個屋簷下》峇里島篇吸引不少人觀看，尤其下集最後的「藝人與工作人員的告白」，讓網友看了紛紛感動。

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▲一個屋簷下峇里島篇是品子的畢業旅行。（圖／翻攝自木曜4超玩）

峇里島篇一連4天的拍攝，6大主持人久違的再次到齊一起出國出外景，不只嘗了峇里島當地的美食，也走訪了在地的景點，還有體驗了一些設施、海上活動以及享受SPA。到最後，時任節目製作人陳百祥企劃了一個工作人員與藝人之間的情感告白。

而原本只是規劃「品子的畢業典禮」，卻意外成為了「木曜團隊畢業感言」。《一個屋簷下》峇里島篇被不少網友討論是「木曜4的畢業旅行」，事實上，製作團隊得知「被離職」以及離開是在7月初，然而，拍攝早在4月25日到28日就完成了。

▼本來是品子的畢業旅行，意外成為木曜4幕後團隊的告別旅行。（圖／翻攝自木曜4超玩）

網友們看到播出後感動留言，「原本是難過不捨的心情面對大家的離開，但看完這集之後慢慢的就釋懷了」、「看完了這集，真的是再次被提醒，除了品子的畢業，更是木曜團隊的畢業，最後的環節真的是讓眼中的淚不爭氣滑了下來」、「看到尾段真的感動，謝謝木曜，希望團隊哪天能再回來」。

▼節目最後的感性告白，惹哭粉絲。（圖／翻攝自木曜4超玩）

還有其他人說到，「藝人跟工作人員的互相告白，這一集真的很好哭」、「這集看到尾巴真的哭爆，好想念整個團隊」、「很謝謝木曜團隊的所有人，無論是主持或是工作人員，因為你們盡力認真、真心為節目好，而製作出獨一無二、誰都無法模仿的節目；因為你們的善良真誠，締造出堅實的感情，而這種革命情感，都有好好的傳達給觀眾」。

據了解，在一個屋簷下峇里島篇播畢後，木曜4幕後團隊剩下的作品僅剩下在台中成功嶺拍攝的《一日教召》，以及遠赴美國拍攝的企劃，以及《一日房仲》。