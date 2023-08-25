陸客團旅台9／1日解禁　民進黨團盼善意回應：歡迎客機不歡迎共機

▲陸委會宣布9月1日起恢復兩岸團體旅遊。（圖／記者李姿慧攝）



記者杜冠霖／台北報導

陸委會昨宣布自9月1日起，恢復兩岸團體旅遊，包含恢復第三地陸客來台觀光、陸籍團客來台，以及台灣旅行業組團赴陸，將以一個月為準備期、每日限額2000人，會視陸方回應，再確定實施日期。對此，民進黨團25日表示，這次政府率先釋出善意，希望得到中國善意回應，台灣觀光旅遊環境非常好，也是民主繁榮社會，歡迎很多不同想法者來台觀光，「但不歡迎戰機跟共艦」。

民進黨團幹事長劉世芳指出，過去4年中國觀光客因很多不同因素跟條件不能來台，還是表達善意。疫情過後健康有序交流非常重要，支持陸委會決定，台灣觀光旅遊環境非常好，也是民主繁榮社會，歡迎很多對台灣有不同想法者來台觀光，但不歡迎戰機跟共艦。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，陸委會公布恢復兩岸觀光旅遊、放寬商務交流規劃，兩岸由敵對到開放探親、很多企業去中國投資，兩岸之間的交流不管是文化還是旅遊都形成常態，可惜2019年中國片面禁止觀光客到台灣旅遊，經過3年多時間，政府宣布恢復第三地陸客、兩岸團體旅遊，政府也率先釋出善意。

莊瑞雄表示，兩岸之間任何交流都期待是雙向、對等、互惠，王滬寧會見國民黨副主席夏立言時也說，當務之急是恢復兩岸交流正常化。10日中國宣布恢復對外旅遊就獨漏台灣，這次政府率先宣布，希望得到中國善意回應，兩岸民眾交流是常態，政治上爭議也許沒辦法短時間有共識，但觀光、旅遊、文化的交流最沒有政治意味。

莊瑞雄指出，除了涉及國安部分有特殊考量，否則讓民眾可以開開心心到想去的地方，陸委會這樣的宣布都是善意，期待中國也不要嘴巴講講，接待國民黨副主席就說要趕快恢復，政府恢復後也期待對方有善意回應。

莊瑞雄表示，歡迎客機不要戰機，客機到台灣都表達強烈歡迎，但共機、共艦就不要來了，相信國會各政黨都會表達歡迎態度，政府伸出橄欖枝後，也期待中國大陸做出善意回應，讓兩岸民眾互相交流，這是一種互惠，希望中國心態調整，不要覺得陸客到台灣就是讓利，既然是交流就不要片面，雙向交流非常正面，樂觀期待。