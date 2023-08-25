男立委也受害！中天去年控莊瑞雄架記者拐子　事後喊冤：長官寫的

▲民進黨立委賴品妤出席活動與媒體發生推擠。（圖／記者洪巧藍攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委賴品妤24日出席乾眼症衛教記者會。現場中天記者不斷追問綠能議題，更嗆「不是說奉陪到底嗎？」後發生碰撞，賴也摔倒在地，中天跟藍營民代批評賴品妤是假摔。民進黨團書記長莊瑞雄表示，去年一次採訪時，中天寫他架同一位記者拐子，事後詢問該位記者，他則說「那是長官寫的！」莊指出，有時上面長官刻意要做新聞，會造成當事人很大困擾，可以思考怎麼樣互動會比較好，否則今天是賴品妤，明天不知道哪個政黨？

民進黨團幹事長劉世芳表示，賴品妤參加記者會時，跟某個電視台記者有所推撞，下午新聞中又充滿很多造假及情緒上語言，莊瑞雄去年擔任台北市長候選人陳時中競選幹部時，同樣電視台也發生一樣狀況。

而根據民進黨團公布去年畫面，記者伸手繞過莊瑞雄、把麥克風堵到陳時中臉上，莊瑞雄的臉也被擠到變形。劉世芳質疑，莊瑞雄的臉旁有一隻手臂，但媒體上卻寫莊瑞雄架拐子。

莊瑞雄表示，媒體很辛苦，自己每天都會碰到這位林姓記者，很優秀、可愛、長得又帥帥的，工作起來就特別兇悍，新聞採訪要用什麼角度立法院沒有意見，但動作不要那麼大，不然真的會造成誤解。

莊瑞雄指出，賴品妤也不是刻意要炒新聞，但這樣鋪天蓋地對她就是一種傷害，去年採訪結束後一直要追著陳時中，一下從左邊一下從右邊，自己就跟他說，「好了啦謝謝，不要這樣，你每次都這樣。」

莊瑞雄直言，大家都很清楚這位記者的風格，自己畢竟年紀比較大，隔天看到他，還是笑嘻嘻的問他為什麼寫「莊瑞雄架拐子？說我架你拐子？」他則回應，「不是我！那是我長官！」

莊瑞雄坦言，這麼優秀的記者要發新聞，有時候上面長官刻意要做新聞，會造成當事人很大的困擾，記者每天都要到立法院、大家都要相處，採訪變成緊張關係都不好，「我們也希望新聞趕快落幕，林記者以後也會常碰到賴品妤，一個在政治界非常優秀、一個採訪非常努力，但採訪結束後的採訪分際到底是什麼，期待媒體朋友好好思考。」

莊瑞雄指出，大家可以思考怎麼樣互動會比較好，否則今天是賴品妤，明天不知道哪個政黨？這都不好，媒體要監督、採訪，立法院都坦蕩蕩，不要為了一則新聞搞得大家劍拔弩張，中天這個記者使命必達，但採訪過程中引起一些風波總是不好。

劉世芳表示，媒體下標說莊瑞雄架拐子狠推記者，很明顯狀況跟莊瑞雄剛剛報告的不同，中天說民進黨欠中天記者一個道歉，民主國家媒體就是第四權，當事人已經一而再再而三回答過同樣問題，不需要用這樣的方式，卻硬要逼她講一兩句話、激怒她，這樣的方式不夠尊重。

劉世芳指出，謹守採訪倫理，尊重兩個字非常重要，要不要接受採訪或採訪內容是否偏離事實，都有第四權在看，而非自己情緒性發言引起更大問題，像是用負面方式形容人家小偷、假摔、落跑，請提出真正事實根據，站在公正客觀立場看待這件事情。台灣媒體站在公正客觀、公開透明角度看待。

