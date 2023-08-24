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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挨批沒政績　數位部反擊：努力讓國人看到更多成果

▲中華民國數位發展部,數位部,數發部,數位事務的最高主管機關。（圖／記者謝婷婷攝）

▲數發部。（圖／記者謝婷婷攝）

記者陳家祥／台北報導

數位部掛牌逾1年，但外界質疑成效不佳、無政績，對此，數位部次長葉寧24日出席行政院會後記者會說，數位部不管在預算執行也好、政策推動也好，都是按部就班、逐步來做，努力不夠的部分會繼續加強，但絕對不會沒有做事，「會繼續努力讓國人同胞看到數位部更多實際成果」。

數發部次長葉寧說，數位部成立一年來很多方面都有進展，新聞業與大型網路平台共融機制，其實已經進行2輪6場的對話，這個月底還會進行第3輪對話。

葉寧表示，大家關心的防制詐騙部分，數位部在打詐綱領1.5中，主要負責源頭防堵詐騙，過程中已經有非常多的實際工作在做，包括輔導電商導入隱碼機制，確保消費者個人資料不至於外洩。同時也因應證券投資及顧問法修正後，促使網路平台業者對於投資廣告採取實名制、對於網路違規廣告採取下架。另外，也不斷跟金管會合作，就第三方支付業者防詐騙的機制進行努力。

葉寧強調，不管是在政府資訊平台的建立，或者是資安聯防體系特別在網路無國界，跟非常多國家，英國、美國、以色列、歐盟等，交流超過20個國家，希望建立合作體制。對於外界所說，數位部不管在預算執行也好、政策推動也好，都是按部就班、逐步來做。

葉寧說，部分媒體所述，努力不夠的部分會繼續加強，但絕對不會沒有做事，沒有發生重大事故，就是數位部的努力和表現，未來會繼續努力讓國人同胞看到數位部更多實際成果。

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