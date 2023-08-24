716才喊居住正義　時力批侯友宜開芭樂票：連囤房稅都搞不定

▲新北市囤房稅排審再次延宕。（圖／取自免費圖庫unsplash）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜上月參加716大遊行時，允諾實踐「居住正義」，但新北市議會囤房稅排審再次延宕，時代力量24日召開記者會批評，新北市是高空屋高房價的重災區，侯友宜上任後卻廢除囤房稅，讓新北淪為唯一沒有囤房稅的直轄市，侯別再亂開芭樂票，先從新北開始做好，以免讓公平正義淪為空洞口號。

時代力量24日召開「中央推 2.0 新北卻再度跳票？力拼囤房稅 藍綠別再打假球」記者會，由時代力量秘書長李兆立、發言人余佳蒨指出新北市府面對囤房稅再次延宕，新北市議會藍綠聯手打假球，囤房稅排審恐再跳票。余表示，新北市議會近日召開臨時會，本以為在新北市長侯友宜多次高喊居住正義後，新北市議會終於要加速排審囤房稅法案，沒想到藍綠兩黨卻因為議程問題，連續兩天都讓臨時會提前散會，不禁讓人質疑新北市推動囤房稅又是虛晃一招。

余佳蒨質疑，賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍、侯友宜競選辦公室發言人江怡臻，皆為新北市現任議員，卻都眼睜睜看著囤房稅法案多次卡關，藍綠兩黨一邊高舉居住正義大旗尋求選民支持，一邊又繼續用議程為由彼此推託，根本是在互相配合演出。

李兆立批評，在新北市召開臨時會前，他就曾提醒藍綠黨團應該讓囤房稅成為優先法案，更何況藍綠中央都支持，不要再拿議程問題當藉口，沒想到臨時會進行兩天竟然再度上演同樣的戲碼。且先前新北市府曾解釋去年審查囤房稅因議會「屆期不續審」遭退回，今年會努力再送審，力拚在8月臨時會完成三讀。現在距離8月底剩一週的時間，顯然已無法兌現，侯市府到底還要跳票幾次？

李兆立強調，新北市長侯友宜連同副市長任內，在新北總共執政 12 年，卻讓新北市淪為六都唯一還沒有囤房稅的直轄市，侯友宜嘴上喊著居住正義，卻完全反其道而行。根據統計，自2018年新北市議會藍綠聯手下修囤房稅率後，每年造成約6億元稅損，5年來虧空新北市超過30億元。

李兆立強調，面對新北多次推動囤房稅失敗，整整四年沒有排審，在新北市議會擁有過半席次的國民黨當然難辭其咎，然而，民進黨也屢次以議程為由配合打假球，多年來藍綠持續聯手封殺新北囤房稅，完全將新北市的居住正義踐踏在地。

余佳蒨強調，新北市是高空屋高房價的重災區，侯友宜上任後卻廢除囤房稅，讓新北淪為唯一沒有囤房稅的直轄市。居住正義是青年世代心中的痛，日前侯友宜以國民黨總統參選人身份參與 716 凱道遊行時，親筆簽下落實居住正義承諾書，侯友宜在新北市長任內連囤房稅都搞不定，如何說服全國人民上任總統後會推動居住正義？余呼籲，侯友宜別再亂開芭樂票，先從新北開始做好，以免讓公平正義淪為空洞口號。