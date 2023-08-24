2024總預算案出爐！勞保基金撥補加碼　主計長：考量長期債務

▲主計長朱澤民。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院24日院會通過113年度中央政府總預算案，勞保基金部分，撥補金額從1000億提高到1200億，再加上疫後特別預算100億，明年度將撥補1300億。對此，主計長朱澤民說，提高勞保撥補與勞保虧損無關，「是認為勞保有長期債務，財政有餘裕的話應該支持，讓勞保永續發展」。

針對勞保撥補部分，行政院長陳建仁先前指出，明年會撥補勞保基金1000億，是蔡總統上任以來連續第6次撥補勞保基金。而行政院24日通過明年度預算案，針對勞保基金的撥補部分，從1000億增加到1200億，若再加上疫後特別預算每年撥補100億給勞保，明年度將撥補1300億。

勞動部次長陳明仁說，因為人口結構改變，勞保財務改革勢在必行，事關廣大勞工權益還有事業單位的負擔，政府會持續溝通、凝聚共識。現階段針對大家在意的部分，尤其是政府負最終財務責任還有持續撥補有高度共識部分，都在持續進行，從109年開始政府就持續進行做撥補動作。

陳明仁表示，去年因為疫情關係，勞保基金財務水位稍為有偏低，今年謝謝行政院在遵守財政紀律情況下，可以最大幅度增補勞保財務預算，所以可以看到，今年6月勞保基金的餘額已經回升到8600億，相信明年以後整個財務相對穩健。持續溝通期間，還是會針對勞保財務部分蒐集意見，穩健做財務改革規劃。

主計長朱澤民補充，現在勞保基金的餘額已經回到8600多億，「並不是因為勞保有虧損，是認為勞保有長期債務，財政有餘裕的話應該支持勞保，讓勞保永續發展」。