　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

千萬年薪不是夢！東森直播培訓班啟動　30個名額等你來挑戰

東森直播培訓班啟動　30個名額等你來挑戰（圖／東森購物提供）

▲看好直播前景，東森購物大舉徵求直播人才，提供媒體資源打造「直播明日之星」，圖為東森直播主太陽（左2）、玲玲（中）及孫沛（右2），與藝人沈玉琳及啦啦隊女神林襄合影。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／綜合報導

想當直播主卻沒有門道、沒有平台、沒有資源，不知道如何開始嗎？東森購物正在啟動「直播明日之星」計畫，只要有能力肯努力，加入「東森直播培訓班」，不僅有講師實戰教學、直播平台直接上陣，還能獲得新聞報導成為知名直播網紅。

2023年東森集團正式進軍網路直播帶貨，短短半年時間，已經創造5億營收。東森購物現在合作的直播主均是月入百萬、年收千萬，只要懷抱夢想，「東森直播培訓班」歡迎來報名挑戰！

「東森直播培訓班」8/25（五）起開放報名～9/11（一）截止，有興趣想挑戰的人，可以直接透過104、1111人力銀行及ETtoday網站報名。經書審報名後，進行面對面複試，最終將錄取30人，在9/16（六）～9/24（六）周末做兩梯次的課程培訓。

「東森直播培訓班」將邀請直播電商知名專業老師授課，課程內容包含銷售技巧、商品系統、模擬實戰等，期間並可加入東森直播台擔任實習小幫手、直播主。結業成績前三名將先頒發6萬、3萬及2萬的東森E幣作為獎勵，結訓後有機會成為東森簽約直播主或是搭配合作直播通告活動。

東森直播培訓班啟動　30個名額等你來挑戰（圖／東森購物提供）

▲東森購物專家孫沛轉戰通路成為直播主，她坦言購物專家與直播主兩者領域大為不同，在網路直播平台上能有更大的發揮空間。

歡迎有志於挑戰直播主職位的年輕朋友加入，只要具備不畏鏡頭、反應靈敏、口齒清晰、互動能力強、個性鮮明、堅持韌性、善於經營粉絲、態度積極等特質，都是優先考慮對象。更重要的是提供一個被人看到的舞台，不只有優渥收入，還可以享受掌聲，結合東森集團旗下ETtoday新聞雲媒體資源，透過新聞報導，在直播事業上獲得更多消費者青睞，還有機會讓ETtoday進行人物專訪，成為家喻戶曉網紅直播主的最好機會。

另外，東森集團直播電商也擴大人才招募，一共開出包括經紀人、直播主、直播執行製作人等超過30個職缺。如果對於直播行業充滿熱情，渴望在這個領域中實現自己的夢想，誠摯邀請所有對直播充滿熱情的人加入東森購物直播電商事業部，一同開創直播電商的新紀元。

►104人力銀行-東森購物直播主 https://www.104.com.tw/job/7wil6
►1111人力銀行-東森購物直播主 https://www.1111.com.tw/job/103707245/
►ETtoday直播主訓練班 https://events.ettoday.net/kol_training/s1/form.php

ET快訊
泰國2變性人成高雄85大樓淫界女神　生意火爆漲價1倍
快訊／國1高架「遊覽車火燒車」！　人員急逃命　
28歲女抽脂隆乳　抽筋、全身躁動死亡
搭飛機前要先「量體重」！下周搭大韓航空須注意
快訊／《中國好聲音》停播！　浙江衛視「正式調查」
豪勁慘遭球迷出征「滾出台灣，婊子」　老婆怒了
麥當勞女店員遭潑飲料！　畫面曝光
快訊／WWE冠軍猝死！　享年36歲

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

餅皮、紙包飯免費升級！　速食店超夯「1公尺派對巨飽盒」回來了

全台最大戶外裝備二手市集「舊市凹逗」　9／2、3南港瓶蓋工廠邀你一起探索永續

限時2天！超商咖啡「第2杯10元」爽喝　最新青梅冰茶買2送2

【廣編】誰把台啤變可愛了？不喝酒也瘋搶的最萌週邊

探尋在地好味！免出國也能大啖高CP新鮮好料 「上青國旅」就醬規劃

千萬年薪不是夢！東森直播培訓班啟動　30個名額等你來挑戰

特大杯美式、醇奶茶一次喝！　超商「6大品項買1送1」只有3天

體雕新選擇！冷凍減脂「4探頭同時作用」　大幅提升療程效率

【廣編】海尼根150週年跨界MONOPOLY　信義區城市遊樂場快閃直擊

全聯中元檔期倒數！連4天延長營業時間　多款日用品「買1送1」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

扁女婿趙建銘疑超車不慎　開法拉利擦撞Gogoro騎士

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

賴品妤受訪突尖叫「你為什麼要推我」！衝突畫面曝光

瓦格納首腦普里格津墜機亡　拜登：不意外！懷疑幕後黑手是普丁

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

餅皮、紙包飯免費升級！　速食店超夯「1公尺派對巨飽盒」回來了

全台最大戶外裝備二手市集「舊市凹逗」　9／2、3南港瓶蓋工廠邀你一起探索永續

限時2天！超商咖啡「第2杯10元」爽喝　最新青梅冰茶買2送2

【廣編】誰把台啤變可愛了？不喝酒也瘋搶的最萌週邊

探尋在地好味！免出國也能大啖高CP新鮮好料 「上青國旅」就醬規劃

千萬年薪不是夢！東森直播培訓班啟動　30個名額等你來挑戰

特大杯美式、醇奶茶一次喝！　超商「6大品項買1送1」只有3天

體雕新選擇！冷凍減脂「4探頭同時作用」　大幅提升療程效率

【廣編】海尼根150週年跨界MONOPOLY　信義區城市遊樂場快閃直擊

全聯中元檔期倒數！連4天延長營業時間　多款日用品「買1送1」

卡娜赫拉放置手遊登場！追加繁中選項　跟著P助和粉紅兔兔旅行

賴清德想請習近平吃「蝦仁飯＋全糖珍奶」　她批：高明的愛情騙子

《木曜》溫妮峇里島脫了！「雙球炸出」S曲線被看光　網嗨：長大了

王陽明爆婚變9天「知道你們在等」行蹤曝光！8年婚姻現況…網看IG全懂了

媽媽要嫁有錢男...兒秒遭綁架勒贖30萬　未來繼父報警揭傷心真相

台越情侶經營KTV兼賣毒「限動狂宣傳」　警逮11人抄748包毒咖啡

餅皮、紙包飯免費升級！　速食店超夯「1公尺派對巨飽盒」回來了

數位部推政府專用短碼簡訊平台「111」　預計9月啟用

iPhone 15 Pro全新渲染圖曝光　「泰坦灰」新色代替金色

Volvo「首款大空間MPV」即將登場！對手鎖定LEXUS LM、TOYOTA阿法

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

消費熱門新聞

終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」

全台通路「激省優惠」一次看

肯德基開學點心買1送1！中元桶下殺54折

達美樂推出限時「個人披薩77元」

速食店最新「三牲漢堡」限量開吃

只有5天！超商飲品「買2送2」搶喝

超商限時3天「6大品項買1送1」！

中元就拜經典飲料保佑攏總傳紅你

過敏兒「10大生活考驗」看完讓人懷疑人生！

只有7天！超商美式「只要23元」爽喝

東森直播培訓班啟動　30個名額等你來挑戰

雲朵般的柔美口感！高質感生土司7-11領先販售

超商「2大咖啡優惠」限時4天搶囤

全聯中元檔期倒數！多款日用品買1送1

更多熱門

相關新聞

四葉國際餐旅集團台南大舉徵才

四葉國際餐旅集團台南大舉徵才

四葉國際餐旅集團近期在台南大舉徵才，為台南在地新規劃的餐飲事業體建構人力布局，開出的薪資條件除了比照甚至超越中北部水準，更有多元的升遷管道和員工福利，也祭出豐厚的推薦獎金，為長久以來薪資較低的南部餐飲人才市場建立一個新典範。

正妹衝銀行綁3帳戶日薪5000　行員急喊：母湯喔　

正妹衝銀行綁3帳戶日薪5000　行員急喊：母湯喔　

北歐進口遊艇超驚豔！電視購物周四開賣

北歐進口遊艇超驚豔！電視購物周四開賣

東森購物網「中元普渡攻略」5折起　消費滿額加碼抽獎

東森購物網「中元普渡攻略」5折起　消費滿額加碼抽獎

「台南好生活 台南呷頭路」第3場中型徵才活動

「台南好生活 台南呷頭路」第3場中型徵才活動

關鍵字：

東森購物直播電商徵才東森直播網紅學院ETtoday新聞雲網路直播直播主

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

3家純網銀上半年已虧65.8億　5年才會損益兩平

兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫痛揭3實例

抖音網紅突哽咽留「1分鐘遺言」

即／奧迪妹撞死人　同名FB帳號發171字道歉

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

狠女花雕雞麵下藥迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5cm

Yuri爆熱戀「首露臉被拍」春風反應超真實

即／新北建案工安意外　清潔工15樓失足墜落亡　

最美牙醫脫了！「隱系身材」讓粉絲嗨翻

奧迪妹「IG連發擔心車」　1原因車拿不回來了

《木曜4》6人再合體！「感性告白」全是洋蔥

年末桃花運旺、最有機會脫單4大星座

蘇拉可能成「穿心颱」登陸　下週三最近台灣

新竹棒球場承包商：契約是國產車不能要求進口車等級

更多

最夯影音

更多
賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」
光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面