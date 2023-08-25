千萬年薪不是夢！東森直播培訓班啟動　30個名額等你來挑戰

▲看好直播前景，東森購物大舉徵求直播人才，提供媒體資源打造「直播明日之星」，圖為東森直播主太陽（左2）、玲玲（中）及孫沛（右2），與藝人沈玉琳及啦啦隊女神林襄合影。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／綜合報導

想當直播主卻沒有門道、沒有平台、沒有資源，不知道如何開始嗎？東森購物正在啟動「直播明日之星」計畫，只要有能力肯努力，加入「東森直播培訓班」，不僅有講師實戰教學、直播平台直接上陣，還能獲得新聞報導成為知名直播網紅。

2023年東森集團正式進軍網路直播帶貨，短短半年時間，已經創造5億營收。東森購物現在合作的直播主均是月入百萬、年收千萬，只要懷抱夢想，「東森直播培訓班」歡迎來報名挑戰！

「東森直播培訓班」8/25（五）起開放報名～9/11（一）截止，有興趣想挑戰的人，可以直接透過104、1111人力銀行及ETtoday網站報名。經書審報名後，進行面對面複試，最終將錄取30人，在9/16（六）～9/24（六）周末做兩梯次的課程培訓。

「東森直播培訓班」將邀請直播電商知名專業老師授課，課程內容包含銷售技巧、商品系統、模擬實戰等，期間並可加入東森直播台擔任實習小幫手、直播主。結業成績前三名將先頒發6萬、3萬及2萬的東森E幣作為獎勵，結訓後有機會成為東森簽約直播主或是搭配合作直播通告活動。

▲東森購物專家孫沛轉戰通路成為直播主，她坦言購物專家與直播主兩者領域大為不同，在網路直播平台上能有更大的發揮空間。

歡迎有志於挑戰直播主職位的年輕朋友加入，只要具備不畏鏡頭、反應靈敏、口齒清晰、互動能力強、個性鮮明、堅持韌性、善於經營粉絲、態度積極等特質，都是優先考慮對象。更重要的是提供一個被人看到的舞台，不只有優渥收入，還可以享受掌聲，結合東森集團旗下ETtoday新聞雲媒體資源，透過新聞報導，在直播事業上獲得更多消費者青睞，還有機會讓ETtoday進行人物專訪，成為家喻戶曉網紅直播主的最好機會。

另外，東森集團直播電商也擴大人才招募，一共開出包括經紀人、直播主、直播執行製作人等超過30個職缺。如果對於直播行業充滿熱情，渴望在這個領域中實現自己的夢想，誠摯邀請所有對直播充滿熱情的人加入東森購物直播電商事業部，一同開創直播電商的新紀元。

►104人力銀行-東森購物直播主 https://www.104.com.tw/job/7wil6

►1111人力銀行-東森購物直播主 https://www.1111.com.tw/job/103707245/

►ETtoday直播主訓練班 https://events.ettoday.net/kol_training/s1/form.php