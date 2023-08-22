一圓航海夢！北歐進口「超親民豪華遊艇」自動駕駛驚豔玩家

▲挑戰極限！東森購物攜手亞果 8/24(四)電視首賣豪華遊艇。(採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者蔡明華)

▲即將在8/24(四)晚間21：40於東森購物46頻道公開銷售的芬蘭QUARKEN 27絕世玩家豪華遊艇，屬於輕量化遊艇，長度達27呎（8.35公尺）可容納8人，載滿麻吉閨蜜或一家人出航都不是問題！（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

繼汽車、重機搬到電視頻道銷售的歷史紀錄，「東森購物」將於8/24(四)晚間再開電視購物史上之先例，只要鎖定46頻道，就能入手CP值破表的北歐進口豪華遊艇，一圓即刻啟程、乘風航海的夢想！

以嚴謹的態度挑選產品，並以親民實惠的價格與更多會員朋友分享，是東森購物成立20年以來始終堅持的精神與目標。於此同時，團隊也積極與知名品牌攜手合作，帶來獨家優惠的同時，也提供更細膩有感的體驗與服務！東森購物此次攜手國內知名遊艇代理商亞果遊艇集團，嚴選亞果旗下亞平遊艇所代理引進的「芬蘭QUARKEN 27」絕世玩家豪華遊艇，首次呈現給會員朋友與電視觀眾！

開創電視購物新局！東森嚴選「芬蘭QUARKEN 27」

強勁動力＋低油耗滿足新手需求

之所以選擇這艘來自北歐設計的「芬蘭QUARKEN 27」，亞果遊艇集團銷售經理洪梓晉指出，隨著近年遊艇市場急速增長，人們來到海邊不光只為了享受觀光休憩，更嚮往能擁有宛如地面的交通工具，可以更方便且平穩快速地出航。「這艘芬蘭QUARKEN 27就屬於相當適合新手的低油耗輕量化豪華遊艇。」儘管價值只要15萬歐元、折合台幣約600萬的價格，但洪梓晉強調，芬蘭QUARKEN 27有著媲美3,000～5,000千萬等級遊艇的頂級配備，最無法忽視的就是它絕佳的馬達引擎與動力表現。

▲芬蘭QUARKEN 27以細膩設計、頂級配備，以及高CP值和適合新手玩家的特性，在歐洲奪得2023年度遊艇獎。（圖／記者林振民攝）

「芬蘭QUARKEN 27擁有YAMAHA300匹4.2公升的引擎，這個引擎的最大特色在於透過電子控制，因此遊艇主人轉動方向盤的時候，舵效仍然能維持快速，可以及時反應。而且這個300匹引擎搭配我們這艘長度約27呎（8.35公尺）的輕量化遊艇，最高航速可以開到43節，非常的快，重點是相當省油！」洪梓晉舉例，「一樣的航程，以同級長度的遊艇來比較，芬蘭QUARKEN 27油耗量大概一半不到，而且從烏石漁港到龜山島，最快只需20分鐘左右就可以抵達，這個速度與油耗對於有在駕駛帆船或遊艇的玩家來說，相當驚豔！」此外，這部遊艇甚至也有自動駕駛系統，能幫助新手玩家在離靠岸時更方便操控。

▲▼儘管台灣也有國產遊艇，但洪梓晉觀察發現，近幾年玩家愈來愈接受國外進口的船，「就像開國產車的人，開習慣之後，未來也想開看看進口車。加上國外遊艇的電子儀表配備與操控方式，也都與國內有別，這也是芬蘭QUARKEN 27格外吸引人的特色之一。」

此次之所以選擇東森購物聯合銷售豪華遊艇，洪梓晉懇切道，除了是希望透過東森購物元老級的強大影響力以及品質保證的特性，達成強強聯手的合作模範，也是因為不久前這艘芬蘭QUARKEN 27，在台灣已經擄獲第一位買主的心！

接觸水上運動已有將近20年時間的張大哥，早期習慣開帆船，去年下訂芬蘭QUARKEN 27晉級為遊艇主人，等了9個月終於在今年6月交船，目前對於操作相當熟稔，他也滿意表示，「過去我開帆船，速度平均大概只能跑6、7節，芬蘭QUARKEN 27的300匹馬力以台灣市場來說算是滿大的，有點風的時候可以跑到36節，官方數據最快還可以開到43節，但其實它跑起來又很順暢安靜，船身也能保持得相當穩定！」

▲對於芬蘭QUARKEN 27讚不絕口的張大哥認為，這款入手價格約為一部高級房車，加上又可配備自動駕駛、電子海圖等系統，因此推薦給剛考到駕照、想擁有人生第一艘遊艇的新手玩家。

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東森購物行銷廣宣部副總洪茂光強調，此次販售給會員朋友的「不只是一艘遊艇」，「從最一開始的下訂、體驗、代辦到後續交船，都將由東森購物為遊艇主人提供一條龍完整服務。同時還能享受到東森購物獨家與亞果遊艇集團洽談到的『登峰Villa會員卡』價值60萬等級的服務，包括能享受亞果旗下200坪Villa會所3～5折的住房優惠等，這是一般民眾自行去洽談遊艇購買所無法享受到的超值優惠！」

▲東森購物行銷廣宣部副總洪茂光表示，「東森購物販賣的不只是一艘遊艇，而是新主人擁有這艘遊艇以後的所有相關周邊服務！」

面對國內外遊艇的各種優勢不知該如何下手，又沒有時間找各家代理商比價，不妨透過8/24（四）晚間21：40於東森購物46頻道的銷售節目，直接下訂備受國內外玩家及專業評審好評的「芬蘭QUARKEN 27」。最棒的是，免擔心後續的代辦、交船問題，從此為自己開啟前有未有的海上假期模式，在東森購物與亞果遊艇集團的貼心服務下，徹底感受賓至如歸的度假體驗。