台中大里中興路「下雨就淹水」元兇找到了　排水溝塞滿水泥、油塊

▲大里中興路二段淹水元兇找到了，市議員張芬郁聯絡工程單位挖開排水溝，發現是水泥和油塊堆積影響水流。（圖／市議員張芬郁提供）



記者游瓊華／台中報導

又有颱風來襲！台中市大里區中興大里路口公車站牌前的排水溝，每逢大雨排水不及必淹水，台中市議員張芬郁和內新里長林溢源聯繫大里市公所找原因，24日工程單位開挖找到「凶手」，竟是排水溝內水泥和油塊堆積影響水流，經施工人員清除後，應能有效解決。

▲又有颱風來襲，公所及民代、里長緊急聯絡工程單位處理，避免淹水情況再發生。（圖／市議員張芬郁提供）



市議員張芬郁表示，從中興大里路口公車站牌處的排水溝到新南路口處，每逢下大雨排水溝就宣洩不及，上周大豪雨，水還滿溢至腳踝處，這情形已持續一段時間；里長林溢源也表示，附近民眾經常提出該情形，上周聯絡大里區公所和清潔隊，打開排水溝蓋初勘。

區公所安排施工單位在中興路和新南路口開挖，發現泥沙和廢油已堆積凝固成硬塊，造成溝渠納水量變小，另還有一些年久的垃圾也一併清除，預計半天的時間可以清理完成，後續再觀察排水問題是否改善。

工程人員研判，附近都是餐廳，疑似餐廳的廢水、廢油、廢麵粉等流入，另外，水泥部分可能是一般住家修繕遇用水，流入排水溝，日積月累在該處結塊。

市議員張芬郁和里長林溢源均表示，非常感謝公所的執行效率高，近來氣候變遷快速，暴雨常來的急，未雨綢繆找出原因就能避免日後衍生災害。