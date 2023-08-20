板橋炸雨！道路淹水猶如「泛舟現場」　當地人喊可怕

▲女子要牽起水中的機車。（圖／翻攝我是板橋人）



網搜小組／劉維榛報導

氣象局於今（20）日針對「15縣市」發布豪大雨特報，其中新北市升級為豪雨！一名住板橋網友PO一段淹水畫面，道路猶如泛舟現場一般，水淹約半個輪胎高，民眾還冒著大雨要牽起水中的機車。引來網友驚呼「太可怕了！」

一名網友在臉書《我是板橋人》下午3點多PO出淹水影片，接著呼籲「板橋瞬間強降雨，大家經過僑中二街102巷之後，這裡要小心！」

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畫面可見，路邊機車倒地，淹水高度約半個輪胎高，而道路猶如泛舟水面般、不斷來回拍打，還有女子冒子大雨要牽起水中的愛車。

▲轎車仍行駛過去。（圖／翻攝我是板橋人）



底下網友驚呼「太可怕了」、「浮洲這帶已經這樣大雨一小時多了，也差不多該淹了」、「摩托車都倒了」、「這雨也太大了」。稍早原PO回報，「雨勢逐漸趨緩了，比較怕大觀地下道（淹水）」。

對此，「新北消防發爾麵」小編也在底下留言，「今日鋒面通過，易有短時強降雨或豪雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區亦應慎防坍方及落石，開車也請注意路況！請大家注意行車安全及水漂現象」。

氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，下午15時25分針對15縣市發布豪大雨特報，除新北市外，台北市和基隆北海岸也升級為豪雨，雨勢將持續到晚間。

豪雨特報

影響時間：20日下午至20日晚上

豪雨：基隆北海岸、台北市、新北市

大雨：桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣