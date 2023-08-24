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大陸 大陸焦點 特派現場

陸多地微信群瘋傳「囤鹽」貨架掃空　超市人員：無須過度恐慌

▲大陸部分地區傳出民眾開始囤鹽，部分超市貨架被掃空。（圖／翻攝揚州新聞廣播）

大陸部分地區傳出民眾開始囤鹽，部分超市貨架被掃空。（圖／翻攝揚州新聞廣播，下同）

記者魏有德／綜合報導

日本福島第一核電廠開始排放廢水後，大陸部分地區民眾開始仿效南韓「囤鹽」，甚至在部分為鐔群中瘋傳超市貨架被掃空的圖片，甚至有民眾宣稱，「我買了90包鹽！」引起外界關注。對此，揚州一間超市的銷售人員表示，揚州市場上在售的食鹽大部分都是井鹽，食鹽大部分也是井鹽，「市民無需過度恐慌，更沒有必要囤鹽。」

▲大陸部分地區傳出民眾開始囤鹽，部分超市貨架被掃空。（圖／翻攝揚州新聞廣播）

《揚州新聞廣播》報導，受日本福島第一核電站核污染水排入海洋報導影響，韓國（南韓）鹽價大漲，民眾「舉國囤鹽」。我國沿海部分地區，也刮起了囤鹽潮。今天早上，記者在大潤發等超市看到，購買食鹽的市民明顯增多，一些品牌食鹽的貨架已經被清空。

▲大陸部分地區傳出民眾開始囤鹽，部分超市貨架被掃空。（圖／翻攝揚州新聞廣播）

前往超市購買食鹽的民眾表示，「知道食鹽保質期只有3年，但是看到其他人買了，也就跟風囤一些。」

同樣的情況也出現在福州部分超市，部分市民前往超市搶購食用鹽，永輝超市部分門市出現食鹽搶購情況，樸樸、永輝生活食鹽暫時部分斷貨。對此，福州市商務局提醒，將繼續全力做好保供穩價工作，食用鹽貨源充足，「市民按需理性購買，不信謠、不傳謠。」

▲大陸部分地區傳出民眾開始囤鹽，部分超市貨架被掃空。（圖／翻攝揚州新聞廣播）

對於社會上出現「囤鹽」的現象，廣東鹽業集團透露，目前省、市兩級食鹽政府儲備量和企業社會責任儲備共10.8萬噸，百分百覆蓋全省各市縣行政區域，能迅速及時響應，保障廣東人民食鹽充足供應，呼籲市民不必恐慌，更不必效仿「囤鹽」。

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