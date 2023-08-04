屏東YouBike試辦台鐵3車站設站　8／4正式啟用

▲YouBike西勢車站。(圖／記者陳崑福翻攝)

記者陳崑福／屏東報導

屏東公共自行車YouBike除在一心三核鄉鎮市設置公共自行車租賃站外，今(4)日起試辦台鐵麟洛、西勢及竹田站等3站設置公共自行車租賃站，方便民眾搭乘台鐵下車後，就近租借YouBike使用。

屏東縣政府交通旅遊處表示，目前屏東縣內YouBike站點數已達88站，這次開站的YouBike台鐵沿線站點，麟洛、西勢及竹田車站等3站點，除做為短程接駁使用外，搭配縣府規劃「彩虹自行車道系統」，透過YouBike騎乘靛線-單車鐵道，可從屏東車站到潮州車站，沿途行經屏東市區、麟洛鄉、竹田鄉、潮州鎮等鄉鎮，兩鐵旅行不用自備自行車，搭乘台鐵下車後可使用YouBike來趟單車小旅行。

交旅處說，屏東YouBike站點還是以一心三核鄉鎮市為主，目前台鐵沿線站點麟洛車站、西勢車站及竹田車站等3站點為試辦性質，現況麟洛鄉及竹田鄉鄉內，並未設置YouBike租賃站，鄉內先以車站原站借還方式營運，如有跨鄉鎮騎乘需求，建議騎乘前先透過YouBike2.0 APP查詢租賃站點，如有借還車問題可至YouBike官網(https://www.youbike.com.tw/region/pthg/)查詢或歡迎撥打24小時客服專線(08-8849-888)，將有專人服務。

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