川普付640萬元交保！　美國史上「首位拍攝嫌犯照」前總統

記者張方瑀/綜合報導

美國前總統川普(Donald Trump)涉嫌推翻喬治亞州2020年選舉結果遭起訴,他24日晚間主動投案,並拍下嫌犯大頭照,成為美國史上第一位拍下嫌犯照的前總統。目前川普已支付20萬美元(約台幣642萬元)保釋金後離開,並持續否認針對他的13項指控,支持者也在網路上表態力挺。

▲ 美國前總統川普24日赴喬治亞州主動投案,拍攝嫌犯大頭照。(圖/翻攝自Fulton County Sheriff`s Office)



▲川普搭乘私人飛機到喬治亞州,神情輕鬆。(圖/達志影像/美聯社)



綜合外媒報導,川普24日晚間主動前往喬治亞州投案,並罕見地拍下嫌犯大頭照,成為美國史上首位被拍攝嫌犯照的前總統。他於美東時間晚間7時35分抵達富爾頓郡監獄(Fulton County jail),花了20分鐘採集指紋、拍攝照片,並支付20萬美元的保釋金後,於7時55分獲釋離開。

富爾頓郡地方檢察官威里斯(Fani Willis)於14日起訴川普及其他18人,指控這些人試圖推翻該州2020年大選結果,包括前白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)及私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)與伊斯特曼(John Eastman)等。

先前川普在紐約州法院、佛州聯邦法院、華盛頓特區聯邦法院面臨的3件訴訟案皆未拍攝嫌犯照,也未被上銬。

