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蘇拉恐「增強穿台」　專家見最新路徑：皮繃緊了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲歐洲模式最新系集預報圖。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者崔子柔／綜合報導

第九號颱風「蘇拉」昨（24）日正式生成，未來幾天將先在原地打轉，下周才會往北前進，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則PO出歐洲模式系集預報圖，稱「如果週末後，這個預報趨勢依舊持續，那就請大家皮繃緊了」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨晚在臉書粉專PO文表示，目前小成員認為蘇拉會登陸台灣或近海通過，個數占大多數，而且彷彿有相當的共識，雖然蘇拉預期最接近台灣的日子還有約一周，預報很可能有變動，但現在就有如此共識，要有所警覺，「侵台機率正在持續上升」。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，如果周末後，這個預報趨勢依舊持續，「那就請大家皮繃緊了」，另以目前的資料推估，蘇拉偏西走巴士海峽是另一個可能路線，「最後若閃過，滿可能是這樣閃過的哦」。

台灣位處西太平洋颱風路徑侵襲前緣，近年卻猶如上了「護國防護罩」，完全沒有一個颱風登陸，總上一個登陸的已經是2019年8月24日的「白鹿」颱風，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，8月24日是沒有颱風登陸台灣滿4年，這些日子總共閃過了95個颱風。自白鹿颱風後颱風登陸台灣漸漸成為傳說，且因為颱風的命名是各國輪流，再45個颱風就會回到「白鹿2世」，明年有機會達成，前提是這45個台灣依然錯過。

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