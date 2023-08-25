資深玉女被通緝人間蒸發15年！傳當尼姑　周遊吐真相

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資深玉女宋岡陵被通緝消失15年　周遊吐真相

▲▼坣娜「愛是自由FREE TO LOVE」演唱會,周遊,李朝永。（圖／記者李毓康攝）

▲李朝永、周遊。（資料圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

66歲資深玉女宋岡陵涉嫌詐欺200萬元，逃出境後被通緝，今年期滿15年，有傳聞說她逃到美國、去當尼姑等，如今追溯期已過，是否會回台灣也頗受各界關注。知名製作人周遊（阿姑）則說，她不相信宋岡陵去當尼姑，「她回來的話應該會找我」。

周遊昨（24）日和老公李朝永舉辦第15屆《聽咱的歌看咱的影電視電影演唱會》，因為昨日是她86歲的生日，她特地穿了一身桃色禮服出席，還戴著幾天前老公在生日宴上送她的千萬珠寶。

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根據《聯合報》報導，當年宋岡陵被周遊一手捧紅，兩人合作過無數次，周遊被問及她的近況，透露原本一直有連絡，10多年前突然有天打電話給她就沒接了。

周遊提到，宋岡陵逃到美國的事，她也只是聽說，甚至還有人說宋岡陵出家當尼姑，「我說我才不相信咧，這是不可能的事情」，她也猜測，宋岡陵應該會回台灣，「她回來應該會找我啦，她都叫我周姊」。

宋岡陵以《烽火兒女情》一劇，成為中視當家花旦，主演過電視劇《王昭君》、《雙面佳人》、《天使之愛》、《塔裡的女人》和《天龍八部》等膾炙人口的作品，但她在當紅時選擇嫁給紡織業小開蔡昭倫，最後婚姻失敗，還有親妹盜領存款、捲詐欺事件淪為通緝犯等事件，種種不如意讓她決心退出演藝圈。

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